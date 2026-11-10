به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد پاکمهر عصر سه‌شنبه در جلسه ساماندهی سیلاب ورودی غلامان که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به هزینه‌های انجام‌شده، باید موانع پیش‌روی طرح‌های ذخیره‌سازی آب برطرف شود تا ضمن افزایش ذخایر آبی، نیاز کشاورزان نیز تأمین شود.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این حوزه افزود: این طرح‌ها با هدف تأمین آب و کمک به کشاورزی اجرا شده‌اند و نباید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که مشکلات جدیدی برای کشاورزان ایجاد کنند.

پاکمهر تصریح کرد: با توجه به محدودیت بارندگی و کاهش منابع آبی، باید از ظرفیت روان‌آب‌های فصلی برای افزایش ذخیره آب استفاده کرد؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از این روان‌آب‌ها بدون بهره‌برداری مناسب وارد رودخانه‌ها می‌شوند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان شمالی با اشاره به نگرانی‌ها درباره ورود رسوبات و احتمال وقوع سیلاب خاطرنشان کرد: نگرانی‌های فنی باید با مطالعات کارشناسی بررسی شود، اما نباید این دغدغه‌ها مانع استفاده از ظرفیت‌های آبی منطقه شود و می‌توان با پیش‌بینی اقدامات مهندسی و اجرای طرح‌های حفاظتی، خطرات احتمالی را کاهش داد.

وی ادامه داد: در شرایطی که سیلاب‌ها خسارت‌های قابل‌توجهی به بخش‌های مسکونی، تجاری، کشاورزی و زیرساخت‌ها وارد می‌کنند، باید به‌جای صرفاً جبران خسارت، به سمت اجرای طرح‌های پیشگیرانه و مدیریت اصولی روان‌آب‌ها حرکت کنیم.

پاکمهر در پایان تأکید کرد: تأمین اعتبار و همکاری دستگاه‌های مسئول برای تکمیل مطالعات و اجرای طرح‌های ذخیره‌سازی آب ضروری است و باید با نگاه کارشناسی و اولویت‌بخشی به تأمین آب کشاورزی، از این فرصت برای کاهش مشکلات آبی منطقه استفاده کرد.