به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدهاشم حسینی‌خواه ، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان بهارستان حین گشت‌زنی در محدوده نسیم‌شهر به یک فروشگاه لوازم ورزشی مشکوک شدند و برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و بازرسی از این واحد صنفی، ۱۲ بسته انواع مکمل ورزشی خارجی قاچاق را کشف و یک نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی بهارستان با اشاره به برآورد ارزش یک میلیارد ریالی مکمل‌های مکشوفه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.