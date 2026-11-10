به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که دشمن سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۹ حمله هوایی علیه یمن انجام داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: جنگنده های سعودی، اماکن غیرنظامی را در صنعا پایتخت یمن و استانهای مأرب، الجوف، تعز، عمران و صعده بمباران کردند.

وی تصریح کرد: این حملات با جنگنده های اف ۱۵ و تایفون انجام شد که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند. همچنین حملات موشکی از نجران و جیزان انجام شد و بر اثر این حملات شماری از غیرنظامیان شهید و زخمی شدند.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد: مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی علیه یمن از زمان آغاز تشدید تنش، به ۴۶۷۲ حمله هوایی و موشکی رسیده است.