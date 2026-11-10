به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، مسعود خواجه‌وند مدیرعامل گفت: در این مانور که با حضور معاونین، مجریان مرتبط و مدیران بخش فنی و اجرایی همراه بود، ۱۷ تیم بازرسی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و ۳۰ تیم نصب و بهینه‌سازی لوازم اندازه‌گیری در سطح استان به فعالیت پرداختند.

وی در ادامه افزود: بر اساس گزارش عملکرد این مانور سراسری، در بخش جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز استان البرز، ۱۲۱ متر کابل جمع‌آوری که احیای انرژی ناشی از آن به میزان ۱٬۲۱۰٬۹۴۵ کیلووات‌ساعت ثبت شد. همچنین ۱۶ انشعاب به مصرف‌کنندگان غیرمجاز واگذار شد.

خواجه وند اظهار کرد: در حوزه بهینه‌سازی و هوشمندسازی شبکه، ۱۰۵ عدد فیوز محدودکننده نصب، ۷۶۱ مورد لوازم اندازه‌گیری دیماندی و غیردیماندی تست، و ۱۱۹ دستگاه کنتور برای مشترکین جدید نصب شد. همچنین ۳۴ دستگاه لوازم اندازه‌گیری معیوب تعویض و ۳۵ مورد شمارشگر موقت برق نصب گردید که با احتساب موارد قبلی، مجموع درخواست‌های ثبت‌شده شمارشگر موقت به ۲۵٬۷۰۴ مورد (به‌صورت تجمعی) رسید. در این بخش، ۳۵ دستگاه لوازم اندازه‌گیری نیز هوشمندسازی شد. در بخش رفع دستکاری و معیوبی کنتورها نیز احیای انرژی به ترتیب به میزان ۸۵٬۵۸۸ و ۴۷۶٬۴۰۳ کیلووات‌ساعت گزارش شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان البرز عملکرد این شرکت را نشان‌دهنده عزم جدی ادر پایش مستمر مصارف و کاهش تلفات انرژی در سطح استان البرز است.