گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه سه شنبه در انجام ماموریت پلیسی در شاهرود اظهار کرد: مأموران انتظامی یکی از پاسگاه‌های ایست و کنترل شهرستان شاهرود، حین اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و پس از متوقف کردن آن، خودرو را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در جریان بازرسی، محموله‌ای از مرغ‌های زنده فاقد مجوزهای بهداشتی و سلامت کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به برآورد ارزش این محموله از سوی کارشناسان به میزان بیش از ۱۰ میلیارد ریال، تاکید داشت: در این رابطه دو متخلف شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.