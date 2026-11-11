به گزارش خبرنگار مهر، لوئیس همیلتون، راننده سرشناس بریتانیایی و قهرمان هفت دوره مسابقات فرمول یک جهان به گذرگاه مرزی رفح در مصر سفر کرد و با شماری از امدادگران فعال در نوار غزه دیدار داشت.

بر اساس اعلام دولت مصر، خالد مگاوار استاندار استان سینای شمالی در این بازدید همیلتون را همراهی کرد تا اقدامات این کشور برای حمایت از مردم فلسطین و ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را به او نشان دهد.

در ویدئویی که دفتر استاندار سینای شمالی منتشر کرده است، همیلتون در حال گفتگو با امدادگران و کسب اطلاع از روند انتقال کمک‌ها به غزه دیده می‌شود.

این سفر در شرایطی انجام شد که بارندگی‌های شدید در روزهای اخیر خسارت‌های زیادی به اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی وارد کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده، بارش‌ها ده‌ها هزار چادر را تخریب کرده و پنج نفر از جمله سه کودک نیز جان خود را از دست داده‌اند.

تاکید همیلتون بر ضرورت توقف حملات به غزه

بر اساس توافق آتش‌بس سال ۲۰۲۵ میان رژیم صهیونیستی و حماس قرار بود روزانه دست‌کم ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شود. منطقه‌ای که بیش از دو میلیون فلسطینی در آن با بحران شدید انسانی مواجه هستند. با این حال امدادگران می‌گویند تنها بخش بسیار محدودی از کمک‌های مورد نیاز موفق به عبور از گذرگاه‌های ورودی تحت کنترل رژیم صهیونیستی می‌شود.

شورای صلح که مسئولیت اجرای توافق آتش‌بس را بر عهده دارد نیز در روزهای اخیر اعلام کرده است که رژیم صهیونیستی باید برای فراهم کردن امکان ورود فوری کمک‌های ضروری زمستانی اقدام کند؛ به‌ویژه آنکه با توجه به نزدیک شدن فصل سرما، بارندگی‌ها و سیلاب‌ها شرایط زندگی آوارگان را دشوارتر کرده است.

همیلتون در ماه‌های گذشته بارها خواستار برقراری آتش‌بس و حمایت از غیرنظامیان غزه شده و حملات مرگبار به مردم این منطقه را محکوم کرده است.