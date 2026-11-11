خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- هما اکبری: حمله سگ‌ های بلاصاحب به یک نوجوان در آستانه‌ اشرفیه و انتشار تصاویر این حادثه در فضای مجازی، بار دیگر موضوع امنیت شهروندان در معابر عمومی و ضرورت ساماندهی این حیوانات را به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل کرده است؛ معضلی که با وجود مکاتبات، جلسات متعدد و تأکید مسئولان بر ضرورت رسیدگی، همچنان در برخی نقاط شهری خودنمایی می‌کند.

حضور سگ‌های بلاصاحب در خیابان‌ها، پیاده‌روها، بوستان‌ها و محدوده‌های پرتردد شهری، طی سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری در برخی مناطق گیلان تبدیل شده است. مسئله‌ای که علاوه بر ایجاد نگرانی برای خانواده‌ها، به‌ویژه والدین کودکان و نوجوانان، ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفظ سلامت و امنیت عمومی را دوچندان می‌کند.

در تازه‌ترین مورد، حمله چند سگ بلاصاحب به یک نوجوان در یکی از پیاده‌ روهای آستانه‌اشرفیه، بار دیگر افکار عمومی را نسبت به تداوم این وضعیت حساس کرده است. حادثه‌ای که فراتر از یک اتفاق تلخ، پرسش‌ های جدی درباره عملکرد دستگاه‌های متولی، میزان اثربخشی اقدامات انجام‌ شده و چرایی تداوم حضور این حیوانات در معابر شهری مطرح می‌کند.

اگرچه ساماندهی سگ‌های بلاصاحب موضوع تازه‌ای در مدیریت شهری نیست و پیش از این نیز بارها در جلسات و مکاتبات اداری مورد تأکید قرار گرفته، اما وقوع چنین حوادثی نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان تصمیمات اداری و اقدامات عملی وجود دارد؛ فاصله‌ای که هزینه آن را گاه شهروندان با سلامت و امنیت خود می‌پردازند.

شهروندان انتظار دارند خیابان‌ها، پیاده‌روها، بوستان‌ها و فضاهای عمومی محیطی امن برای تردد خانواده‌ها باشند و کودکان و نوجوانان بدون نگرانی از مواجهه با حیوانات مهاجم در سطح شهر تردد کنند.

تحقق این انتظار نیز مستلزم برنامه‌ای مشخص، اقدامات میدانی مستمر و پاسخگویی دستگاه‌های مسئول است.

در پی وقوع این حادثه، مسئولان شهرستان آستانه‌ اشرفیه از پیگیری موضوع، تشکیل جلسات تخصصی و ورود دستگاه قضایی برای بررسی ابعاد ماجرا خبر داده‌اند؛ اقداماتی که اکنون باید به نتایج ملموس و قابل ارزیابی در سطح شهر منجر شود.

مکاتبات قبلی و ضرورت پاسخگویی مدیریت شهری

وحید قربانی، رئیس شورای اسلامی شهر آستانه‌ اشرفیه، در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از پیگیری موضوع ساماندهی سگ‌ های بلاصاحب خبر داد و اظهار کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر در این زمینه جلسات متعددی برگزار کرده‌اند.

وی با اشاره به مکاتبات انجام‌ شده با شهرداری پیش از وقوع حادثه افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی آستانه‌ اشرفیه و تعدد مسیرهای ورودی شهر، بخشی از سگ‌ های بلاصاحب از مناطق دیگر به محدوده شهری منتقل می‌شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر آستانه‌ اشرفیه با اشاره به ارسال گزارش‌های به مراجع قضایی تصریح کرد: باید با افرادی که بدون توجه به ملاحظات امنیتی و سلامت شهروندان، اقدام به رهاسازی یا انتقال این حیوانات می‌کنند، برخورد شود.

قربانی همچنین با تأکید بر مسئولیت مدیریت شهری در قبال شهروند آسیب‌ دیده گفت: مجموعه مدیریت شهری شامل شورا و شهرداری، جبران خسارت فرد آسیب‌ دیده را می‌پذیرد و برای حضور و دلجویی از این نوجوان نیز برنامه‌ ریزی شده است.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، ساماندهی سگ‌های بلاصاحب باید با جدیت بیشتری دنبال شود و دستگاه‌ های مسئول نیز با هماهنگی و همکاری مشترک برای رفع این معضل اقدام کنند.

تشکیل جلسه راهبردی برای ساماندهی سگ‌های بلاصاحب

رحمت حیدری‌نژاد، فرماندار آستانه‌ اشرفیه نیز با اشاره به ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت سگ‌های بلاصاحب اظهار کرد: جلسه‌ای راهبردی با حضور مسئولان و دستگاه‌های متولی برای ساماندهی هرچه سریع‌تر این وضعیت برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات این جلسه افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با جدیت و فوریت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سگ‌ های بلاصاحب اقدام کنند تا از تکرار حوادث مشابه و به خطر افتادن سلامت و امنیت شهروندان جلوگیری شود.

ورود دستگاه قضایی؛ قصور احتمالی مسئولان بررسی می‌شود

در کنار پیگیری‌های مدیریت شهری و فرمانداری، دستگاه قضایی نیز به این موضوع ورود کرده است. محمدحسین محسنی، دادستان عمومی و انقلاب آستانه‌ اشرفیه، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه حمله سگ‌ های بلاصاحب به یک دانش‌آموز در این شهرستان اظهار کرد: در پی وقوع این حادثه، پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع در حال رسیدگی است.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان در قبال این حادثه افزود: چنانچه قصور یا کوتاهی از سوی دستگاه‌ های مسئول صورت گرفته باشد، افراد مربوطه باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

دادستان عمومی و انقلاب آستانه‌اشرفیه همچنین بر ضرورت اقدام فوری شهرداری و فرماندهی انتظامی برای جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب از محدوده شهری تأکید کرد.

محسنی از شهروندان نیز خواست از غذا دادن غیر اصولی به سگ‌های بلاصاحب خودداری کنند، چرا که این اقدام می‌تواند سلامت و بهداشت عمومی جامعه را به خطر بیندازد.

امنیت شهروندان با وعده و مکاتبه تأمین نمی‌شود

حادثه حمله سگ‌های بلاصاحب به این نوجوان در آستانه‌ اشرفیه بار دیگر نشان داد که ساماندهی این معضل با برگزاری جلسات، صدور مکاتبات اداری و بیان وعده‌ ها به نتیجه نخواهد رسید و آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، اجرای برنامه‌ای عملیاتی، مستمر و قابل ارزیابی است.

در این میان، تعیین دقیق وظایف دستگاه‌ های متولی، شناسایی کانون‌ های تجمع سگ‌ های بلاصاحب، نظارت مستمر بر روند ساماندهی و برخورد با عوامل احتمالی رهاسازی یا انتقال غیرمسئولانه این حیوانات، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

اکنون افکار عمومی منتظر است بداند جلسات و مکاتبات پیشین چه نتایجی داشته و مسئولان برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی چه برنامه مشخصی دارند.

بی‌تردید، امنیت شهروندان در معابر عمومی یک مطالبه اساسی و از وظایف غیرقابل چشم‌ پوشی دستگاه‌ های مسئول است؛ مطالبه‌ای که نباید پس از هر حادثه دوباره در دستور کار قرار گیرد، بلکه باید با اقدامات پیشگیرانه و مدیریت مستمر، از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کرد.