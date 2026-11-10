به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی، شامگاه سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات کشف و توقیف محموله ۹۰۰ تنی برنج پاکستانی اظهار داشت: این محموله که از اسفندماه سال گذشته در انباری در منطقه شورآباد کهریزک نگهداری می‌شد، به دلیل ثبت نشدن در سامانه جامع انبارها، با همکاری نیروهای اطلاعات سپاه شناسایی و توقیف شد.

وی با اشاره به اینکه این محموله به دلیل ثبت نشدن در سامانه جامع انبارها و رعایت نکردن ضوابط قانونی توقیف شده است، افزود: با توجه به خارجی بودن کالا و مشمول بودن آن در ضوابط قانونی، این تخلف مشمول ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و برنج‌های مکشوفه پس از طی مراحل قانونی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منتقل و برای توزیع در میادین میوه و تره‌بار تهران تحویل داده می‌شود.

جودکی با بیان اینکه مالک این محموله تاکنون برای ارائه مدارک قانونی مراجعه نکرده است، تصریح کرد: از صاحب کالا مدارک و مستندات قانونی درخواست شد، اما با وجود پیگیری‌های انجام‌شده مدارکی ارائه نشد و به همین دلیل دستور توقیف و انتقال محموله صادر شد.

وی درباره زمان توزیع این برنج‌ها گفت: با توجه به اینکه برنج از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، هماهنگی‌های لازم با سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران انجام شده تا این محموله پس از طی مراحل قانونی در میادین مختلف و در سطح ۲۲ منطقه شهر تهران توزیع شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در ادامه با اشاره به نظارت بر انبارهای کالا در استان تهران بیان کرد: تعزیرات حکومتی از طریق دسترسی به سامانه جامع انبارها، به‌صورت مستمر وضعیت انبارها و موجودی کالاها را رصد می‌کند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله ثبت نکردن کالا، احتکار یا تخلفات مرتبط با عرضه، بلافاصله ورود می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر تعزیرات، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی از جمله اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی نیز در زمینه شناسایی و برخورد با تخلفات انبارها همکاری و نظارت دارند.

جودکی با تأکید بر اینکه بخش عمده انبارهای استان تهران در سامانه جامع انبارها ثبت شده‌اند، گفت: اگرچه نمی‌توان آمار دقیقی از انبارهای ثبت‌نشده ارائه کرد، اما رصدهای مستمر نشان می‌دهد بیشتر انبارها در سامانه ثبت شده‌اند و با این حال، موارد تخلف همچنان شناسایی و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی درباره مجازات تخلفات نیز توضیح داد: نوع برخورد قانونی به ماهیت کالا و ضوابط مربوط به آن بستگی دارد؛ چنانچه کالا مشمول ضوابط قانونی بوده و تخلف صورت‌گرفته مصداق قاچاق باشد، علاوه بر ضبط کالا، جریمه قانونی نیز برای متخلف در نظر گرفته می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در پایان تأکید کرد: نظارت بر انبارها هم از طریق سامانه‌های هوشمند و هم با بازرسی‌های میدانی انجام می‌شود و در صورت شناسایی هرگونه تخلف، برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار قرار دارد.