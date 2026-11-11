به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر هنرمند انقلابی مرحوم کوروش زارعی دقایقی قبل از مسجد امام حسن عسکری(ع) واقع در چهارراه بازار قم آغاز شد.

در این مراسم شماری از شخصیت‌های کشوری، مسئولان استانی، هنرمندان، اهالی رسانه و اقشار مختلف مردم قم حضور دارند.



پیکر این هنرمند انقلابی پس از تشییع تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، طواف گرداگرد مضجع شریف بانوی کرامت خواهد داشت و پس از آن، نماز بر پیکر وی به امامت آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اقامه می‌شود.



پیکر این بازیگر سرشناس عرصه تئاتر پس از برگزاری مراسم در حرم مطهر، برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم منتقل خواهد شد.