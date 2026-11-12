خبرگزاری مهر ، گروه استان‌ها- فاطمه گلوی: حجاب فاطمی، فراتر از یک پوشش ظاهری، جلوه‌ای از هویت دینی، کرامت انسانی، عفاف و آگاهی زن مسلمان است که در سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به زیباترین شکل تجلی یافته است.

حضرت زهرا سلام الله علیها با انتخاب آگاهانه حجاب و تأکید بر حفظ عفاف و حریم زن، الگویی ماندگار از شخصیت زن مسلمان را به جهان معرفی کردند؛ الگویی که در آن، حجاب نه مانعی برای حضور اجتماعی، بلکه عاملی برای صیانت از شأن انسانی، استقلال شخصیتی و حفظ ارزش‌های اخلاقی است.

نگاه فاطمی به حجاب، پیوندی عمیق با معرفت، ایمان، مسئولیت‌پذیری و شناخت جایگاه زن در خانواده و جامعه دارد؛ از این منظر، عفاف و حجاب تنها به نوع پوشش محدود نمی‌شود، بلکه در رفتار، گفتار، منش و نوع تعاملات اجتماعی نیز معنا پیدا می‌کند.

بازخوانی سیره حضرت زهرا(س) در حوزه عفاف و حجاب، فرصتی برای تبیین ابعاد فرهنگی و اجتماعی این ارزش دینی و انتقال مفاهیم اصیل آن به نسل جوان است؛ نسلی که بیش از هر زمان به شناخت الگوهای اصیل هویتی و معنوی نیاز دارد.

حجاب فاطمی؛ الگویی برای صیانت از کرامت زن و تعالی فرهنگی جامعه

اسما سارانی، فعال فرهنگی و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور خواهران دانشگاه سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر جایگاه حجاب در سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، اظهار کرد: حجاب در فرهنگ اسلامی تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه مفهومی عمیق و ارزشمند است که با کرامت انسانی، عفاف، خودباوری و جایگاه زن در جامعه پیوندی ناگسستنی دارد.

وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) الگویی جامع برای زنان مسلمان در عرصه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند، افزود: بررسی سیره زندگی حضرت زهرا (س) نشان می‌دهد که عفاف و حجاب در کنار علم‌آموزی، آگاهی، مسئولیت‌پذیری و حضور مؤثر اجتماعی قرار دارد. ایشان با وجود پایبندی کامل به اصول عفاف و حیا، در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی حضوری آگاهانه و اثرگذار داشتند و با رفتار، گفتار و مواضع خود، الگویی ماندگار از زن مسلمان ارائه کردند.

فعال فرهنگی و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور خواهران دانشگاه سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نگاه فاطمی به حجاب، نگاهی مبتنی بر حفظ شأن و منزلت زن است، تصریح کرد: حضرت زهرا (س) به زنان می‌آموزند که ارزش و هویت انسانی آنان نباید تحت تأثیر معیارهای ظاهری و نگاه‌های سطحی جامعه قرار گیرد؛ حجاب در این منظومه فکری، عاملی برای پاسداشت شخصیت زن و تأکید بر ارزش‌های درونی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های انسانی اوست.

سارانی با اشاره به ابعاد اجتماعی حجاب بیان کرد: پوشش مناسب و رعایت حدود اخلاقی در روابط اجتماعی، می‌تواند به تقویت امنیت روانی، حفظ حریم‌های فردی و خانوادگی و شکل‌گیری تعاملات سالم در جامعه کمک کند. حجاب علاوه بر اینکه یک تکلیف دینی است، در عرصه اجتماعی نیز با تقویت فرهنگ احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری، زمینه‌ساز مناسبات اخلاقی و انسانی خواهد بود.

وی در ادامه، نقش حجاب در انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده را مهم دانست و گفت: فرهنگ هر جامعه از طریق باورها، رفتارها، سبک زندگی و الگوهای تربیتی به نسل بعد منتقل می‌شود؛ از این منظر، حجاب یکی از مؤلفه‌های هویت فرهنگی جامعه اسلامی است و توجه به آن می‌تواند در حفظ پیوند میان نسل‌ها، تقویت هویت دینی و صیانت از ارزش‌های اصیل فرهنگی نقش‌آفرین باشد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور خواهران دانشگاه سیستان و بلوچستان همچنین بر ضرورت تبیین صحیح فلسفه حجاب برای نسل جوان تأکید کرد و افزود: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب باید با رویکردی آگاهانه، اقناعی، اخلاق‌محور و متناسب با نیازهای فکری نسل امروز دنبال شود. صرف بیان بایدها و نبایدها کافی نیست، بلکه لازم است فلسفه، آثار فردی و اجتماعی و جایگاه حجاب در منظومه معارف اسلامی به زبان روشن و مستدل برای جوانان تبیین شود.

سارانی در پایان خاطرنشان کرد: بازخوانی سیره حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) فرصتی ارزشمند برای معرفی الگویی متعالی از زن مسلمان است؛ الگویی که در آن عفاف و حجاب در کنار آگاهی، عزت‌نفس، مسئولیت اجتماعی و نقش‌آفرینی سازنده معنا پیدا می‌کند و می‌تواند چراغ راه زنان و دختران جامعه در مسیر تعالی فردی و اجتماعی باشد.

حجاب در سیره حضرت زهرا(س)؛ جلوه‌ای از ایمان، عفاف و کرامت زن

زهرا رحمانی، مدیر حوزه علمیه حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) زاهدان، با تأکید بر جایگاه حجاب و عفاف در تعالیم اسلامی، اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) الگوی برجسته زن مسلمان در تمام ابعاد زندگی، به‌ویژه در زمینه عفاف، حیا، پوشش و حفظ کرامت انسانی هستند و سیره عملی ایشان می‌تواند چراغ راه زنان و دختران جامعه اسلامی در انتخاب سبک زندگی دینی باشد.

وی افزود: حجاب در نگاه اسلام صرفاً به معنای پوشاندن ظاهر و رعایت یک چارچوب مشخص در پوشش نیست، بلکه مفهومی عمیق و برخاسته از باورهای اعتقادی، ارزش‌های اخلاقی و احترام به جایگاه والای انسان است؛ آموزه‌های دینی، حجاب را عاملی برای صیانت از کرامت زن، تقویت حریم‌های اخلاقی و ایجاد سلامت در روابط اجتماعی معرفی می‌کنند.

مدیر حوزه علمیه حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) زاهدان با اشاره به سیره حضرت زهرا(س) بیان کرد: آن حضرت در کنار برخورداری از علم، معرفت، شجاعت، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف، همواره عفاف و حیا را به‌عنوان یکی از ارزش‌های اساسی زندگی خود مورد توجه قرار می‌دادند؛ این موضوع نشان می‌دهد که حجاب و حضور اجتماعی زن مسلمان هیچ‌گونه تعارضی با یکدیگر ندارند و زن می‌تواند با حفظ ارزش‌های دینی، در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و تربیتی نقش‌آفرینی کند.

رحمانی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین درس‌هایی که می‌توان از زندگی حضرت زهرا(س) آموخت، توجه هم‌زمان به ظاهر و باطن انسان است؛ به این معنا که حجاب ظاهری باید با عفاف در رفتار، پاکی در گفتار، متانت در برخورد و سلامت در اندیشه همراه باشد. در حقیقت، عفاف تنها به نوع پوشش محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از رفتارها و نگرش‌هایی را در بر می‌گیرد که شخصیت انسان را در مسیر ارزش‌های الهی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه حجاب در آموزه‌های قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است، تصریح کرد: خداوند متعال در آیات قرآن، زنان و مردان مؤمن را به رعایت عفاف، پاکدامنی و حفظ نگاه سفارش کرده است. بنابراین، مسئولیت پاسداشت حریم‌های اخلاقی و اجتماعی، مسئولیتی مشترک است و نباید آن را صرفاً متوجه زنان دانست.

مدیر حوزه علمیه حضرت فاطمه معصومه(سلام‌الله‌علیها) زاهدان با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ حجاب در جامعه خاطرنشان کرد: برای نهادینه‌سازی این ارزش دینی، باید از ظرفیت خانواده، مدارس، حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگی استفاده کرد و با تبیین صحیح فلسفه حجاب، زمینه شناخت و پذیرش آگاهانه آن را در نسل جوان فراهم آورد.

رحمانی در پایان تأکید کرد: بازخوانی سیره حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) فرصتی ارزشمند برای معرفی الگوی زن مسلمان است؛ الگویی که در آن ایمان، آگاهی، عزت، عفاف و حضور مسئولانه اجتماعی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و می‌توانند زمینه‌ساز تقویت هویت دینی و تحکیم بنیان‌های اخلاقی جامعه باشند.