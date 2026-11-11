به گزارش خبرگزاری مهر، الهام شهرکی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات، روند بررسی پرونده‌ها در شهرستان قصرقند با جدیت دنبال شد و در این مدت، مساحت کلی اراضی تداخل‌یافته در این شهرستان به میزان ۴۹۳ هزار و ۱۰۸ هکتار در قالب ۲۰ پلاک ثبتی مورد ارزیابی و کارشناسی قرار گرفت.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان افزود: از این میزان مساحت بررسی‌شده، ۱۵ هزار و ۲۵۶ هکتار به‌عنوان اراضی غیرملی (مستثنیات) تثبیت و تعیین تکلیف شد که گامی مؤثر در جهت تثبیت مالکیت بهره‌برداران، کاهش اختلافات ملکی و تسریع در روند صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی محسوب می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش برای تسریع در روند رفع تداخلات باقی‌مانده در مناطق مختلف استان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط با قوت ادامه دارد و امیدواریم با مشارکت مالکان و کشاورزان، شاهد به سرانجام رسیدن پرونده‌های باقی‌مانده در سایر شهرستان‌ها نیز باشیم.