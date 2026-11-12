به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر پنجشنبه در آیین سوگواره «فدائیان ولایت؛ از زهرا(س) تا زهرا» اظهار کرد: حمایت و پشتیبانی از رهبر معظم انقلاب، وظیفه‌ای شرعی، دینی، سیاسی، اخلاقی و اجتماعی است و هر گامی در مسیر تقویت جایگاه ولایت، عبادت محسوب می‌شود.

وی افزود: این محفل معنوی به نام مادر سادات و با یاد شهدای والامقام، به‌ویژه شهدای بیت شریف امام شهید و شهیده زهرا حدادعادل برگزار شده و فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و ارزش‌های ولایت است.

آیت الله دری نجف‌آبادی با اشاره به جایگاه والای خانواده شهیده زهرا حدادعادل تصریح کرد: این شهیده بزرگوار در خانواده‌ای ریشه‌دار، مؤمن و برخوردار از فضیلت‌های علمی، فرهنگی و اخلاقی پرورش یافته بود و تربیت خانوادگی، شخصیت علمی و اخلاقی والدین و فضای معنوی حاکم بر این خانواده، در شکل‌گیری چنین شخصیت‌هایی نقش بسزایی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به سوابق علمی و فرهنگی غلامعلی حدادعادل و خانواده وی ادامه داد: پیوندهای علمی و فکری میان شخصیت‌های برجسته‌ای همچون شهید مطهری و آقای حدادعادل، نشان‌دهنده استمرار یک مسیر فرهنگی و اعتقادی است که بر پایه ایمان، معرفت، خدمت و تعهد به ارزش‌های اسلامی شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: امروز حمایت از رهبری و تقویت جایگاه ولایت، تنها یک توصیه سیاسی نیست، بلکه وظیفه‌ای دینی و شرعی بر دوش همه ماست و هر سخن یا اقدامی که به تضعیف این جایگاه منجر شود، اقدامی نادرست و موجب آسیب به جامعه اسلامی خواهد بود.

آیت الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر اینکه دعا و توسل از مهم‌ترین وظایف مردم در قبال رهبری است افزود: باید با تمام توان در مسیر حمایت از رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم و از خداوند متعال بخواهیم ایشان را در پناه حضرت ولی‌عصر(عج) حفظ کرده و از تأییدات و عنایات الهی برخوردار سازد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به نقش خانواده‌ها در تربیت نسل مؤمن و انقلابی گفت: تواضع، اخلاص، ادب، ساده‌زیستی، تقوا و تعهد به ارزش‌های دینی باید در خانواده‌ها نهادینه شود؛ چراکه شخصیت‌های بزرگ و اثرگذار در بستر خانواده‌های مؤمن و مسئولیت‌پذیر پرورش می‌یابند.

آیت دری نجف‌آبادی بیان کرد: امروز همه ما در برابر خون شهدا مسئولیت داریم و باید با وحدت، همدلی، شجاعت، غیرت، فداکاری و احساس مسئولیت، در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی گام برداریم.

وی گفت: مظلومیت و سیره حضرت زهرا(س) باید بیش از گذشته در عرصه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای تبیین شود و نویسندگان، هنرمندان، فیلم‌سازان و فعالان فرهنگی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود، ابعاد عزت، کرامت، عدالت‌خواهی و فداکاری آن بانوی بزرگوار را به جهانیان معرفی کنند.

آیت الله دری نجف‌آبادی با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و پرهیز از رفتارهای تفرقه‌انگیز افزود: باید مراقب باشیم سخنان و رفتارهای ما زمینه‌ساز اختلاف و دشمنی نشود؛ چراکه ترویج معارف اهل‌بیت(ع) و افزایش جاذبه فرهنگ فاطمی و علوی در میان مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت، از ضرورت‌های مهم جامعه اسلامی است.

وی تصریح کرد: ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید، شهیده زهرا حدادعادل و دیگر شهدای بیت شریف، از درگاه خداوند متعال علو درجات شهدا، حفظ و سلامتی رهبر معظم انقلاب در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و عزت و سربلندی ملت ایران را مسئلت دارم.