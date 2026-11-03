به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور سه رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی و نماد عزت‌طلبی، استقلال‌خواهی و بصیرت ملت ایران در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری است.

وی با اشاره به اعتراض تاریخی امام خمینی(ره) به لایحه کاپیتولاسیون و تبعید ایشان به ترکیه، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) افزود: این رخدادها هر یک بخشی از تاریخ مبارزه ملت ایران با استبداد و استکبار را رقم زده و نشان‌دهنده اراده ملت برای صیانت از استقلال و هویت ملی و دینی خود است.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: مردم استان مرکزی همگام با ملت ایران با حضور آگاهانه و پرشور خود، بار دیگر اتحاد و انسجام ملی، پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و مخالفت خود با سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را به نمایش خواهند گذاشت.

وی ادامه داد: ایستادگی ملت ایران محدود به مقابله با تهدیدات نظامی و فشارهای اقتصادی نیست و مسئله اصلی ملت ایران، دفاع از هویت، استقلال، عزت ملی، خون شهدا و صیانت از آرمان‌هایی است که برای تحقق آن‌ها هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی تأکید کرد: دشمنان باید بدانند ملت ایران در دفاع از دستاوردهای انقلاب و تمامیت کشور عقب‌نشینی نخواهد کرد و نیروهای مسلح در کنار ملت هوشیار ایران، در برابر هرگونه تجاوزگری و توطئه با اقتدار ایستادگی خواهند کرد؛ چراکه جنایات و اقدامات خصمانه دشمنان بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی افزود: مردم قدرشناس اراک و استان مرکزی میزبان پیکرهای مطهر شهدای والامقامی هستند که پس از سال‌ها گمنامی، بر دستان مردم تشییع می‌شوند و حضور آنان بار دیگر پیوند عمیق ملت با فرهنگ ایثار و شهادت را به تصویر می‌کشد.

آیت الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: شهدا با پشتیبانی از نظام اسلامی، آرمان‌های امام راحل(ره) و ولایت فقیه، مسیر عزت و شرف را برای ملت ایران هموار کردند و اقتدار امروز کشور، حاصل فداکاری و ازخودگذشتگی مردان و زنانی است که برای حفظ اسلام، استقلال و سربلندی ایران از جان خود گذشتند.

وی گفت: پاسداشت نام و راه شهدا تنها به برگزاری آیین‌های بزرگداشت محدود نمی‌شود، بلکه تداوم مسیر آنان در حفظ وحدت، تقویت انسجام ملی، مسئولیت‌پذیری و صیانت از ارزش‌های اسلامی و انقلابی معنا پیدا می‌کند.