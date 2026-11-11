به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحی‌الدین طاهری عصر چهارشنبه در مراسم غبارروبی حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین‌حسین(ع) که با حضور فرمانده و نیروهای یگان امنیتی امین ولایت، جانشین فرماندهی سپاه فجر در قرارگاه احمدبن موسی، ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امنیتی و خادمان این آستان مقدس اظهار کرد: حرم‌های مطهر امامزادگان واجب‌التکریم، شهرهایی معنوی هستند که برکت و هویت شهر شیراز به وجود مقدس این بزرگواران وابسته است.

وی افزود: شما عزیزان با تلاش و مجاهدت خود، مسئولیت مهم تأمین امنیت این اماکن مقدس و ایجاد آرامش برای زائران را بر عهده دارید و حضور در مسیر خدمت به اسلام، ولایت و حفاظت از حریم اهل‌بیت(ع)، توفیقی ارزشمند است که نصیب هر کسی نمی‌شود.

ولایت‌مداری؛ از ارزش‌های اساسی جامعه اسلامی

تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین‌حسین(ع) با اشاره به آموزه‌های سوره مبارکه حجرات و اهمیت ولایت‌مداری تصریح کرد: قرآن کریم در آیات مختلف، وظایف مؤمنان در برابر خداوند، پیامبر اکرم(ص) و اولیای الهی را تبیین کرده است. ولایت‌مداری و تبعیت از ولی امر، از ارزش‌های اساسی جامعه اسلامی است و نیروهای مسلح کشور در این مسیر همواره مسئولیت مهمی بر عهده داشته‌اند.

طاهری با اشاره به خدمات و فداکاری‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح کشور خاطرنشان کرد: این مجموعه‌ها در دوران امام راحل عظیم‌الشأن، قائد شهید بزرگوار و رهبری معظم و فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدمجتبی خامنه‌ای و در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، در مسیر دفاع از اسلام و کشور ایستادگی کرده‌اند و با وجود فشارها و تحریم‌ها، از مسئولیت خود عقب‌نشینی نکرده‌اند.



وی ادامه داد: روحیه ایثار و مقاومت، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و باید همواره حفظ و تقویت شود.

اخلاص و تواضع؛ رمز ماندگاری فرماندهان شهید

دبیر جامعه روحانیت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت پرهیز از غرور و خودبزرگ‌بینی گفت: یکی از آسیب‌هایی که می‌تواند انسان را از مسیر بندگی دور کند، غرور است. هر اندازه انسان در مسیر خدمت و مجاهدت پیشرفت می‌کند، باید بیشتر مراقب نفس خود باشد؛ چراکه شیطان برای انحراف انسان‌های مؤمن و مجموعه‌هایی که در مسیر حق گام برمی‌دارند، تلاش بیشتری می‌کند.

وی با اشاره به سیره فرماندهان و شهدای والامقام دفاع مقدس و انقلاب اسلامی گفت: فرماندهان شهید، الگوهای برجسته ایثار و اخلاص بودند که با وجود برخورداری از مسئولیت‌های بزرگ، همواره روحیه تواضع و بندگی داشتند. آنان خود را خدمتگزار مردم و نظام اسلامی می‌دانستند و همین اخلاص و دوری از غرور، رمز ماندگاری و عزت آنان بود.

تأمین آرامش مردم و زائران؛ اولویت نیروهای امنیتی

طاهری با اشاره به اهمیت امنیت و آرامش مردم تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب بر ضرورت آرامش و امنیت مردم تأکید داشتند، انتظار می‌رود نیروهای خدوم امنیتی با تلاش مستمر خود، زمینه احساس امنیت و آرامش واقعی را برای مردم و زائران فراهم کنند.

تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین‌حسین(ع) در پایان ضمن قدردانی از فرماندهان و کارکنان یگان امنیتی حرم مطهر، حوزه نمایندگی ولی‌فقیه، خادمان و عوامل اجرایی مراسم غبارروبی گفت: ما خادمان این آستان مقدس، خود را خدمتگزار شما می‌دانیم و از زحمات و همکاری همه عزیزانی که برای حفظ حرمت و امنیت این مکان مقدس تلاش می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.