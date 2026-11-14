به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحی‌الدین طاهری ظهر شنبه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین آزادی‌خواه، مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در امور روحانیت، بر ضرورت تقویت توان بازدارندگی کشور، حفظ منافع ملی، ثبات اقتصادی و صیانت از اعتماد عمومی تأکید کرد و با اشاره به شرایط حساس کشور و تحولات منطقه‌ای گفت: جمهوری اسلامی ایران باید ضمن حفظ آمادگی دفاعی و ارتقای توانمندی‌های خود، تحولات منطقه و عرصه بین‌الملل را با هوشیاری دنبال کند و با اتخاذ تصمیم‌های قاطع، کشور را از وضعیت بلاتکلیفی خارج سازد.

تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین‌حسین(ع) با تأکید بر ضرورت افزایش قدرت بازدارندگی کشور افزود: توان دفاعی جمهوری اسلامی باید به سطحی برسد که دشمن حتی به فکر تجاوز به کشور نیفتد و در صورت تشخیص و صلاحدید مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا، گزینه‌های بازدارندگی از جمله بازدارندگی هسته‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد.

طاهری با اشاره به اهمیت مدیریت شرایط جنگی و نقش دیپلماسی در تأمین منافع ملی بیان کرد: اقتدار در عرصه دفاعی باید در عرصه دیپلماسی نیز نمود داشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که حقوق ملت ایران و منافع ملی کشور حفظ شود.

وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم برای پاسخ به اقدامات خصمانه دشمنان تصریح کرد: مردم ایران در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند و انتظار دارند مسئولان نیز با تدبیر، برنامه‌ریزی و حفظ آمادگی، پاسخ مناسبی به اقدامات خصمانه بدهند و انتقام خون‌های به‌ناحق ریخته‌شده اقشار مختلف مردم، به‌ویژه قائد عظیم‌الشأن شهیدمان را با تمام قدرت از جنایتکاران بین‌المللی بگیرند.

ثبات اقتصادی و کنترل قیمت‌ها مطالبه جدی مردم است

دبیر جامعه روحانیت شیراز، معیشت مردم را از مهم‌ترین مسائل کشور دانست و گفت: ثبات اقتصادی و کنترل قیمت‌ها نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری جامعه دارد و امروز خانواده‌های بسیاری، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، با فشارهای اقتصادی مواجه هستند که مسئولان باید برای کاهش این مشکلات با جدیت اقدام کنند.

طاهری همچنین بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تأکید کرد و افزود: مردم پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند و وظیفه مسئولان است که با خدمت صادقانه، توجه به مطالبات عمومی و برخورد قاطع با تخلفات، اعتماد و همراهی مردم را تقویت کنند.

وی با اشاره به ضرورت انسجام در مواضع و اظهارنظرهای عمومی، به‌ویژه در شرایط حساس کشور، خاطرنشان کرد: تعدد و تشتت تریبون‌ها و اظهارنظرهای غیرمسئولانه می‌تواند موجب التهاب در جامعه شود؛ ازاین‌رو در مسائل کلان و موضوعات مرتبط با امنیت و منافع ملی، هماهنگی و انسجام بیشتری ضرورت دارد.

تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین‌حسین(ع) در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات و سوابق انقلابی و مدیریتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سلام و ارادت خود را به وی ابلاغ کرد و برای او در مسیر خدمت به کشور آرزوی توفیق و سربلندی داشت.