به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری در آیین غبارروبی حرم مطهر حضرت سید علاالدین حسین (ع) با حضور مسئولان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه یاد خدا تنها به ذکر زبانی محدود نمی‌شود، گفت: مفسران معتقدند هر عملی که در مسیر خدمت به اسلام، اجرای شرع مقدس و پیشبرد مکتب اهل‌بیت(ع) انجام شود، مصداق ذکر است.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) افزود: هر قدمی که برای حل مشکلات جامعه و خدمت به مردم برداشته شود، عبادت محسوب می‌شود و انسان می‌تواند خدمت به مردم را در مسیر بندگی خداوند قرار دهد.

طاهری با اشاره به جایگاه استان فارس در بخش کشاورزی کشور، این حوزه را یکی از میدان‌های مهم مقابله با جنگ اقتصادی دشمن دانست و گفت: امروز فعالان جهاد کشاورزی میراث‌دار تلاش‌های دوران دفاع مقدس هستند.

وی ادامه داد: از زمانی که امام راحل(ره) فرمان تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند، هدف اصلی حرکت به سمت استقلال و خودکفایی بود و امروز نیز در مواجهه با جنگ ترکیبی دشمنان که هدف آن به زانو درآوردن ملت ایران است، تقویت کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و خودکفایی در تأمین نیازهای غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

تولیت حرم مطهر سیدعلاءالدین حسین(ع) با تأکید بر ظرفیت‌های استان فارس در بخش کشاورزی خطاب به رئیس سازمان جهاد کشاورزی و معاونان این سازمان بیان کرد: اگر با توکل به خداوند و با الگوگیری از سیره ائمه اطهار(ع) در عرصه کار و تلاش بتوانیم وابستگی خود را به خارج کاهش دهیم، این امر دستاورد بزرگی برای نظام اسلامی خواهد بود.

وی فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حضور نخبگان و جوانان در بخش کشاورزی را از وظایف مهم مسئولان دانست و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا جوانان و نخبگان با حضور در این عرصه، ظرفیت‌های کشور را برای رسیدن به خودکفایی فعال کنند.