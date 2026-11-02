به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محی‌الدین طاهری شیرازی صبح دوشنبه در دیدار با مسئولان مواکب، تجمعات شبانه و کاروان‌های خودرویی بلوار مدرس شیراز، از تلاش مجموعه‌های مردمی برای برگزاری برنامه‌های مختلف قدردانی کرد.

وی این حرکت‌ها را جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و همراهی مردم دانست و با اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات و راهپیمایی‌های شبانه اظهار کرد: حضور مستمر مردم در صحنه، بیانگر اعتقادات و پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و انقلاب اسلامی است.

تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) با اشاره به برگزاری زنجیره انسانی به طول حدود هفت کیلومتر در بلوار مدرس شیراز، این اقدام را حرکتی قابل توجه و شایسته قدردانی توصیف کرد و گفت: چنین برنامه‌هایی نشان‌دهنده روحیه همدلی و اتحاد مردم است و باید خداوند را به‌خاطر این توفیق شکرگزار بود.

طاهری با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) با مضمون «الدالّ علی الخیر کفاعله» افزود: مسئولان و فعالان این حرکت‌ها علاوه بر اجر فعالیت‌های خود، در ثواب حضور و مشارکت مردمی که با دعوت و هدایت آنان در این برنامه‌ها شرکت کرده‌اند نیز سهیم هستند.

وی همچنین با یادآوری حضور کاروان پیاده مردم شیراز در مسیر تهران پس از رحلت امام خمینی(ره) بیان کرد: جمعی از مردم شیراز در آن مقطع، حدود ۲۰ روز مسیر شیراز تا تهران را برای تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و شرکت در مراسم چهلم امام راحل طی کردند که این حضور، نمونه‌ای از مشارکت مردم فارس در رویدادهای انقلاب اسلامی بود.

ضرورت استمرار حرکت‌های مردمی در مناسبت‌های مختلف

دبیر جامعه روحانیت شیراز با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی و انسجام مجموعه‌های مردمی تصریح کرد: امروز باید با روحیه‌ای منسجم و متحد در میدان حضور داشته باشیم و زمینه دلگرمی و پشتیبانی از نیروهای مدافع کشور را فراهم کنیم؛ چراکه حضور و حمایت مردم، پشتوانه‌ای برای اقتدار کشور و نیروهای مسلح است.

طاهری با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، از جمله یوم‌الله ۱۳ آبان و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، خواستار تقویت و استمرار حضور مردم شد و گفت: حرکت‌های مردمی نباید به یک مکان یا مناسبت خاص محدود شود، بلکه لازم است در مناسبت‌های مختلف با انسجام بیشتری ادامه یابد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در دفاع از ولایت خاطرنشان کرد: پیروی از مکتب حضرت زهرا(س) به معنای ایستادگی در مسیر ولایت و دفاع از ارزش‌های اسلامی است و باید در این مسیر ثابت‌قدم بود.

تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) در پایان، وحدت، همدلی، حضور آگاهانه مردم و تبعیت از رهبری را از محورهای مورد تأکید در سخنان خود برای حفظ اقتدار و سربلندی کشور برشمرد.