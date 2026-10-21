به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد الدین طاهری شیرازی عصر چهارشنبه در کارگاه توانمندسازی و هم‌اندیشی اعضای هیئت‌امنا و خادمان آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه استان فارس که با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری در حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) برگزار شد، بر ضرورت تقویت روحیه اخلاص و توجه آگاهانه به جایگاه معنوی خدمت تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ذکر و توسل خادمان خاندان عصمت و طهارت(ع) نباید به عادت تبدیل شود، اظهار کرد: خدمتگزاران آستان‌های مقدس باید با قلبی آگاه و زنده و با تأسی به سیره اهل‌بیت(ع) در مسیر خدمت به زائران گام بردارند.

تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) با اشاره به خاطره‌ای از امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد، تشخیص وظیفه و حرکت در مسیر مستقیم الهی است و تشویق یا سرزنش مردم نباید معیار تصمیم‌گیری و عملکرد انسان قرار گیرد.

طاهری شیرازی با تأکید بر اینکه حیات طیبه و رضایت الهی باید هدف اصلی فعالیت‌های دینی و فرهنگی باشد، افزود: گاهی خادمی در دورافتاده‌ترین بقعه متبرکه استان، خدمتی بی‌ریا انجام می‌دهد که از نظر معنوی جایگاهی ارزشمند دارد؛ چراکه راز ماندگاری عمل، اخلاص در نیت است و اگر کاری برای خدا انجام شود، خداوند خود به آن عزت و برکت می‌بخشد.

وی با اشاره به افتخار خدمتگزاری به خاندان عصمت و طهارت(ع) خاطرنشان کرد: وظیفه خادمان و متولیان بقاع متبرکه این است که رنگ خدایی را در رفتار، اخلاق و خدمت خود متجلی کنند؛ زیرا هیچ رنگی برتر از رنگ الهی نیست.