ابوالفضل جعفری آشپز و داور برنامه «سرآشپز» شبکه سه با اشاره به تفاوت داوری در محیط حرفه‌ای آشپزی و تلویزیون به خبرنگار مهر گفت: از آنجایی که کیفیت غذا برایم خیلی مهم است، در آشپزی هم با کسی شوخی ندارم. اما در این برنامه باید با شرکت‌کننده‌ها مهربان‌تر می‌بودم و طوری ایرادها را می‌گفتم که انگیزه‌شان را از دست ندهند.

وی با تأکید بر اهمیت روحیه دادن به شرکت‌کنندگان افزود: صرفاً ایراد گرفتن هنر نیست، مهم این است که بتوانید در کنار بیان اشکالات، حال شرکت‌کننده را هم خوب کنید. خود من دوست دارم هر کسی که وارد این مسابقه می‌شود، چه کسی که در قسمت‌های اول حذف می‌شود و چه کسی که به فینال می‌رسد، بعد از حضور در برنامه از نظر اعتمادبه‌نفس یک قدم جلوتر باشد. برای همین سعی می‌کنیم نقاط قوت شرکت‌کننده‌ها را هم ببینیم و ایرادهایشان را با ملایمت بگوییم.

داور برنامه «سرآشپز» با اشاره به کمک کردن به شرکت‌کنندگان در جریان آماده‌سازی غذا عنوان کرد: اگر به‌ عنوان منتور در این برنامه حضور دارم، قرار نیست فقط ایرادها را بیان کنم بلکه باید به‌ عنوان مربی هم کنار شرکت کننده ها باشم و نقش یک راهنما را درست ایفا کنم. این رویکرد، نقش داور را از ارزیابی صرف عملکرد به همراهی و انتقال تجربه نزدیک می‌کند. هرچند حفظ اعتبار رقابت نیز مستلزم آن است که معیارهای ارزیابی روشن باشند و حمایت آموزشی جایگزین داوری منصفانه نشود.

جعفری یکی از ویژگی‌های برنامه «سرآشپز» را ایجاد کشش برای دنبال کردن اتفاقات هر قسمت دانست و اظهار کرد: برنامه یک قلابی دارد که مخاطب را با خودش همراه می‌کند و تقریباً فضای آن مثل یک سریال است که بیننده منتظر است ببیند در قسمت بعد چه اتفاقی می‌افتد.

وی ترکیب شرکت‌کنندگان با سنین و ویژگی‌های متفاوت را نیز از عوامل جذابیت برنامه برشمرد و افزود: ما در برنامه شرکت‌کننده‌های مختلفی داشتیم؛ از افراد جوان تا سالمندان و از نقاط و اقشار مختلف کشور. همین ترکیب متفاوت است که برنامه را جذاب می‌کند.

این داور در پایان با اشاره به جایگاه سرگرمی در تلویزیون بیان کرد: اگر قرار بود برنامه فقط درباره آشپزی باشد، احتمالاً این تعداد مخاطب را جذب نمی‌کرد. برنامه‌های تلویزیونی در کنار موضوع اصلی‌شان، باید سرگرم‌کننده هم باشند. به نظرم یکی از مهم‌ترین رسالت‌های تلویزیون این است که یک فضای خوب برای مخاطب بسازد.

برنامه «سرآشپز» با اجرای پیمان طالبی هر هفته سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.