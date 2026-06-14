ضبط فصل دوم «سرآشپز» آغاز شد؛ ادامه رقابت بزرگ آشپزی در شبکه سه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مسابقه تلویزیونی «سرآشپز» با محوریت رقابت آشپزان و نمایش مهارت، خلاقیت و فرهنگ غذایی ایرانی تولید می‌شود و فصل جدید آن نیز با همان ساختار و تیم اصلی مقابل دوربین رفته است.

«سرآشپز» یکی از مسابقات آشپزی شبکه سه سیماست که شرکت‌کنندگان در فضایی رقابتی و در آشپزخانه‌هایی با امکانات متفاوت، توانایی خود را در طبخ غذا به نمایش می‌گذارند. این برنامه رقابت، سرگرمی و ظرفیت‌های متنوع آشپزی ایرانی را تلفیق کرده است.

پیمان طالبی در فصل دوم نیز اجرای برنامه را بر عهده دارد و رضا برکتی، ابوالفضل جعفری و نسرین خدادادی به عنوان داوران و منتورهای مسابقه، شرکت‌کنندگان را همراهی و ارزیابی خواهند کرد. همچنین پوریا ملک‌آبادی همچنان تهیه‌کنندگی و کارگردانی این پروژه را بر عهده دارد.