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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

ضبط فصل دوم «سرآشپز» آغاز شد؛ ادامه رقابت بزرگ آشپزی در شبکه سه

ضبط فصل دوم «سرآشپز» آغاز شد؛ ادامه رقابت بزرگ آشپزی در شبکه سه

ضبط فصل دوم مسابقه تلویزیونی «سرآشپز» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی پوریا ملک‌آبادی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، مسابقه تلویزیونی «سرآشپز» با محوریت رقابت آشپزان و نمایش مهارت، خلاقیت و فرهنگ غذایی ایرانی تولید می‌شود و فصل جدید آن نیز با همان ساختار و تیم اصلی مقابل دوربین رفته است.

«سرآشپز» یکی از مسابقات آشپزی شبکه سه سیماست که شرکت‌کنندگان در فضایی رقابتی و در آشپزخانه‌هایی با امکانات متفاوت، توانایی خود را در طبخ غذا به نمایش می‌گذارند. این برنامه رقابت، سرگرمی و ظرفیت‌های متنوع آشپزی ایرانی را تلفیق کرده است.

پیمان طالبی در فصل دوم نیز اجرای برنامه را بر عهده دارد و رضا برکتی، ابوالفضل جعفری و نسرین خدادادی به عنوان داوران و منتورهای مسابقه، شرکت‌کنندگان را همراهی و ارزیابی خواهند کرد. همچنین پوریا ملک‌آبادی همچنان تهیه‌کنندگی و کارگردانی این پروژه را بر عهده دارد.

کد مطلب 6860051
عطیه موذن

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