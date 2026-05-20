شروع دوباره رقابت آشپزی در تلویزیون؛ پیمان طالبی مجری «سرآشپز» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه سه سیما، مسابقه جدید «سرآشپز» که با الهام از نسخه جهانی «Next Level Chef» طراحی شده، از سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت با اجرای پیمان طالبی روی آنتن شبکه سه سیما رفت. این برنامه برای نخستین بار در ایران با قالبی بومی‌شده روانه تلویزیون می‌شود.

دکور این مسابقه از سه طبقه آشپزخانه کاملاً مجزا با امکانات متفاوت تشکیل شده که به شکل طبقاتی روی هم قرار گرفته‌اند. رقابت در این فضای بزرگ و چشمگیر میان ۱۵ شرکت‌کننده و با نظارت سه سرآشپز حرفه‌ای برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان این فصل از میان گروه‌های مختلفی از جمله آشپزهای صنعتی، آشپزان خانگی، فعالان فضای مجازی و مادران خانه‌دار انتخاب شده‌اند.

بر اساس ساختار مسابقه، در هر قسمت رقابت‌هایی میان شرکت‌کنندگان زن و مرد برگزار می‌شود و در پایان، یک یا چند نفر از مسابقه حذف می‌شوند. این روند تا باقی ماندن سه نفر ادامه می‌یابد و در مرحله نهایی، برترین سرآشپز فصل اول معرفی خواهد شد.

برنامه «سرآشپز» با محوریت رقابت در طعم و طبخ و با هدف معرفی استعدادهای کمتر دیده شده در حوزه آشپزی، هر هفته سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود. علاقه‌مندان به هنر آشپزی و مسابقات تلویزیونی می‌توانند این برنامه را دنبال کنند.