علی غفاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۱۶ بنای مسکونی و ۲۱ مورد دیوارکشی غیرمجاز در روستاهای امیرآباد، علی‌آباد و بنفشه‌ده تخریب شد.

وی با بیان اینکه این اراضی به‌صورت غیرقانونی مورد تغییر کاربری قرار گرفته بودند، افزود: در جریان اجرای این عملیات، ۱۱ هزار مترمربع از اراضی زراعی آزادسازی و به بخش کشاورزی بازگردانده شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با تأکید بر ضرورت حفاظت از زمین‌های کشاورزی تصریح کرد: صیانت از اراضی زراعی و باغی نقش مهمی در حفظ ظرفیت تولید و تأمین امنیت غذایی دارد.

غفاری خاطرنشان کرد: این عملیات با همکاری نیروهای جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شد و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی با جدیت ادامه خواهد داشت.