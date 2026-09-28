به گزارش خبرنگار مهر در راستای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و اجرای احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی، عملیات قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز در منطقه چلاجور مرزن‌آباد شهرستان چالوس انجام شد.

علی درزی نیا مدیر جهاد کشاورزی چالوس در این زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این عملیات در مجموع در قالب شش مورد و در سطحی حدود ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه اجرا شده است.

درزی‌نیا افزود: از مجموع احکام اجراشده، پنج مورد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و یک مورد نیز بر مبنای حکم قطعی صادرشده موضوع ماده ۳ همین قانون به مرحله اجرا درآمد.

وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در اجرای این احکام بیان کرد: احکام مربوط به این عملیات از سوی مرجع قضایی مستقر در دادگاه مرزن‌آباد صادر شده و اجرای آن با هماهنگی و حضور دستگاه‌های مسئول انجام گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی چالوس ادامه داد: نماینده دادستان، فرماندهی انتظامی، فرمانده یگان حفاظت اراضی، نیروهای گشت ۱۳۱ اراضی، مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات در اجرای این عملیات مشارکت داشتند.

درزی‌نیا با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی زراعی و باغی تصریح کرد: تغییر کاربری بدون دریافت مجوزهای قانونی، علاوه بر آسیب به ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی، موجب کاهش سطح اراضی قابل کشت می‌شود و دستگاه‌های متولی بر اساس قانون موظف به جلوگیری از این روند هستند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای احکام قضایی در این زمینه با هدف صیانت از کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام می‌شود و برخورد با موارد تغییر کاربری غیرقانونی در چارچوب ضوابط قانونی ادامه خواهد داشت.