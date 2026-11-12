به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شاه‌حسینی صبح پنجشنبه در جشنواره خیرین مدرسه ساز با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم این استان در حمایت از انقلاب اسلامی گفت: به فرموده رهبر کبیر انقلاب، عشایر ذخایر انقلابند. شما ۴۷ سال است که از این انقلاب حمایت کرده‌اید و همچنان در صف اول ایستاده‌اید.

وی افزود: جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور در سال ۱۳۷۷ در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) راه‌اندازی شد و اکنون ۲۸ سال از عمر این حرکت مقدس می‌گذرد. در این مدت هزاران کلاس درس توسط خیرین سراسر کشور و به‌ویژه خیرین چهارمحال و بختیاری به نظام تعلیم و تربیت تحویل شده است.

شاه‌حسینی با اشاره به آمار مدارس ساخته‌شده توسط خیرین تصریح کرد: دکتر فرهادی اعلام کرده‌اند که از ۲۳۳۱ مدرسه، بیش از ۶۰ درصد آن توسط خیرین ساخته شده است. این در حالی است که کشور حتی در شرایط موشک‌باران نیز از حمایت خیرین محروم نماند. خیرین ایران‌دوست هستند، مردم را دوست دارند و آموزش و پرورش را رها نمی‌کنند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور با بیان اینکه مدرسه‌سازی یک امر مقدس و عبادت است، گفت: کسی که به نظام تعلیم و تربیت کمک می‌کند، گویی نماز واجب را به‌جا می‌آورد. شما فقط مدرسه نمی‌سازید؛ شما فرهنگ ایران، زیرساخت‌های آینده و امید را می‌سازید. سرمایه‌گذاری شما سرمایه‌گذاری روی ریشه است و آموزش و پرورش ریشه یک ملت است.

وی در ادامه گزارشی از کمک‌های خیرین در سال‌های اخیر ارائه کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ خیرین ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ با وجود تجربه دو جنگ و مشکلات اقتصادی، ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به امر مدرسه‌سازی کمک کردند. در سال ۱۴۰۵ نیز که جشنواره‌های استانی تازه آغاز شده، تاکنون ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد شده و امیدواریم به رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان برسیم. استان اصفهان به‌تنهایی تاکنون هفت و نیم همت تعهد کرده است.