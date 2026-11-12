به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، صبح پنج شنبه از روند اجرای قطعات ۱۸، ۱۹ و ۲۰ پروژه راه‌آهن زاهدان-بیرجند-مشهد در حدفاصل آرین‌شهر تا قاین بازدید کرد.

این سه قطعه در مجموع ۵۵ کیلومتر طول دارند و مبلغ قرارداد اولیه اجرای آن‌ها سه هزار میلیارد تومان است.

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، میانگین پیشرفت فیزیکی این قطعات به ۳۳ درصد رسیده و عملیات اجرایی آن‌ها با به‌کارگیری ۱۶۰ دستگاه ماشین‌آلات و فعالیت ۲۴۰ نیروی انسانی در حال انجام است.

استاندار خراسان جنوبی در این بازدید با همراهی امام‌جمعه آرین‌شهر، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع)، مدیرکل اطلاعات استان، فرماندار قاین و جمعی از مسئولان مرتبط، از بخش‌های مختلف کارگاه‌های اجرایی این پروژه بازدید کرد.