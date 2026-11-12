به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه رضایی در رأس هیئتی بازرسی و در ادامه بازدیدهای میدانی و نظارت بر حسن جریان امور، به همراه مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و منابع طبیعی و آبخیزداری استان، از مجتمع گردشگری مخملکوه خرم‌آباد بازدید کرد و در جریان مشکلات این مجموعه، به‌ویژه وضعیت راه دسترسی آن قرار گرفت.

رضایی در این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه منطقه مخملکوه برای جذب گردشگر، بر ضرورت رفع مشکلات زیرساختی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای فراهم کردن زمینه توسعه و رونق گردشگری تأکید کرد.

وی اظهار کرد: رفع موانع موجود نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی متولی است و هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوعاتی از جمله صدور مجوز احداث راه و نحوه تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن را بررسی و پیگیری کند.

بازرس کل قضایی لرستان با تأکید بر ضرورت ساماندهی مسیر دسترسی به این منطقه گردشگری افزود: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان باید با بررسی فنی مسیر، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و بهسازی آن را در چارچوب ضوابط و اعتبارات قانونی پیگیری و برنامه اجرایی مربوطه را ارائه کند.

رضایی ادامه داد: مقرر شده است سرمایه‌گذار طرح احداث راه دسترسی را تهیه و به اداره کل راهداری ارائه کند تا پس از بررسی در کمیته فنی، نتیجه برای طی مراحل بعدی، از جمله طرح در کمیته زیربنایی استان و کمیسیون طرح ترافیک، پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مخملکوه از ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگران برخوردار است، تصریح کرد: بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت نیازمند توجه جدی به زیرساخت‌ها، رفع موانع موجود و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

بازدید میدانی بازرس کل قضایی لرستان از مجتمع گردشگری مخملکوه در راستای بررسی مشکلات و موانع زیرساختی این منطقه و پیگیری مسائل مرتبط با توسعه گردشگری انجام شد.