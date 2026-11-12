به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۲، از افزایش آلاینده‌های جوی در مناطق مرکزی و جنوبی تهران از عصر جمعه ۲۲ آبان تا دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس اطلاعیه روابط عمومی اداره کل هواشناسی استان تهران، استقرار نسبی جو پایدار و نبود وزش باد قابل ملاحظه، به‌ویژه در ساعات شب و ابتدای روز، شرایط افزایش غلظت آلاینده‌ها را در نواحی پرتردد شهری فراهم می‌کند.

در این اطلاعیه، افزایش آلاینده‌های جوی به‌ویژه ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) به‌عنوان مخاطره اصلی این سامانه پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام هواشناسی استان تهران، در روزهای یادشده، به‌ویژه در ساعات عصر و شب تا اوایل صبح روز بعد، غلظت آلاینده‌ها افزایش می‌یابد و کیفیت هوا در مناطق مرکزی و جنوبی پایتخت به محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس می‌رسد.

همچنین در صورت مهار نشدن منابع انتشار آلاینده‌های جوی، احتمال ناسالم شدن هوا برای تمام گروه‌ها در نواحی پرتردد این مناطق وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران در توصیه‌های خود خواستار کاهش ترددهای غیرضروری در مناطق پرتردد شهری، به‌ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی در ساعات اوج انباشت آلاینده‌ها شده است.

بر اساس این اطلاعیه، استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نیز تا حد امکان برای کاهش مواجهه شهروندان با آلاینده‌های جوی توصیه شده است.