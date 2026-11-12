به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین عصر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی با دبیران شهرستانی احزاب سیاسی، با اشاره به ضرورت تعامل مستمر با جریان‌های سیاسی اظهار کرد: این نشست دومین جلسه با دبیران احزاب در سال جاری است و برنامه داریم جلسات هم‌اندیشی به‌صورت فصلی ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه وابسته به هیچ نهاد، جریان سیاسی، گروه یا فرد خاصی نیست، افزود: معیار من در انتخاب و ارزیابی مدیران، خدمت صادقانه به مردم و دوری از وابستگی‌های سیاسی است.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به شرایط پیچیده و وضعیت جنگی کشور تصریح کرد: بخشی از ظرفیت مدیریتی صرف اداره شرایط بحرانی شده، اما فرمانداری حتی در روزهای جنگ نیز پاسخگوی مردم بوده است. باید در برابر خون شهدا و مطالبات مردم مسئولیت‌پذیر باشیم و من از انتقادهای سازنده استقبال می‌کنم.

مبین همچنین با گرامیداشت یاد شهدا و اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام در کرمانشاه، از احزاب و تشکل‌های سیاسی خواست در مراسم بدرقه و تشییع این شهدا حضوری فعال داشته باشند.

وی در ادامه، معیشت و تأمین نان باکیفیت را از مطالبات جدی مردم برشمرد و گفت: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها، تشویق واحدهای خوش‌عملکرد و برخورد بدون اغماض با متخلفان در دستور کار قرار دارد.

فرماندار کرمانشاه از دبیران احزاب خواست در زمینه نظارت بر نانوایی‌ها به‌عنوان بازرس افتخاری همکاری کنند و افزود: گزارش‌های مربوط به کم‌فروشی و گران‌فروشی برای بررسی و پیگیری قابل ارائه است. بخشی از تصمیمات مربوط به یارانه آرد و تغییرات قیمت خارج از اختیار فرمانداری است، اما پاسخگویی به مطالبات مردم همچنان وظیفه ماست.

مبین با اشاره به تسهیلات اشتغال‌زایی اختصاص‌یافته به استان و شهرستان در جریان سفر رئیس‌جمهور بیان کرد: از مجموع حدود ۳۷ همت تسهیلات اشتغال‌زایی برای استان، ۲۳.۵ همت به شهرستان کرمانشاه اختصاص یافته بود که در صورت تحقق کامل، امکان ایجاد بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی فراهم می‌شد. تاکنون حدود هشت همت از این تسهیلات جذب شده و پیگیری برای جذب باقی‌مانده آن ادامه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان و خرید حدود ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان، بر ضرورت پیگیری مطالبات بهره‌برداران، رفع موانع سرمایه‌گذاری و راستی‌آزمایی آمار اشتغال تأکید کرد.

فرماندار کرمانشاه همچنین از افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر خبر داد و گفت: ظرفیت این مراکز از حدود ۲۵۰ نفر به حدود یک‌هزار و ۲۵۰ نفر افزایش یافته است. اقدامات مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی مناطق حاشیه‌ای شهر نیز باید با جدیت دنبال شود.

مبین در تشریح اقدامات مدیریت شهری از آسفالت‌ریزی حدود ۱۶۰ هزار تن از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: این میزان در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. خرید ماشین‌آلات حمل زباله، چند دستگاه کامیون و بیل زنجیری، ساماندهی نیروی انسانی شهرداری و کاهش هزینه‌ها از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های شهری نیز از انعقاد قرارداد با پیمانکار برای اجرای پروژه شهربازی و ادامه فعالیت قطار شهری خبر داد.

فرماندار کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود درباره انتخابات گفت: هنوز زمان برگزاری انتخابات اعلام نشده است، اما به محض مشخص شدن زمان آن، نشست ویژه‌ای با احزاب برگزار خواهد شد.

مبین با تأکید بر ضرورت سلامت انتخابات و بی‌طرفی تمام ارکان اجرایی، به‌ویژه نمایندگان فرماندار، خاطرنشان کرد: نباید هیچ‌گونه دخالتی در رقابت‌های انتخاباتی صورت گیرد و در بررسی صلاحیت‌ها نیز تلاش شده است قانون و عدالت بدون حب و بغض مبنای عمل باشد.

وی در پایان بار دیگر تأکید کرد که در انتصابات و ارزیابی مدیران شهرستانی، عملکرد و خدمت صادقانه به مردم ملاک است و وابستگی‌های سیاسی جایگاهی در این فرایند ندارد.