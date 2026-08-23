حبیبی: رقابت سیاسی را به رقابت برای خدمت به مردم تبدیل کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح یکشنبه در دیدار با مسئولان، دبیران، نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی استان کرمانشاه، با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: رقابت سیاسی باید رقابت برای خدمت باشد و باید ببینیم چه کسی بیشتر و بهتر برای مردم خدمت میکند.
استاندار کرمانشاه افزود: اختلاف سلیقه در حوزه سیاسی طبیعی است، اما درباره ایران و بهویژه توسعه و پیشرفت کرمانشاه نباید اختلافی وجود داشته باشد و همه جریانها، احزاب و دلسوزان استان باید توسعه کرمانشاه را هدف مشترک خود قرار دهند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در یک سال گذشته، گفت: رخدادها و فشارهای مختلفی کشور را با شرایط دشوار مواجه کرد، اما آنچه نقشه دشمن را نقش بر آب کرد، انسجام، وحدت و همدلی میان مردم، مسئولان، نیروهای مسلح، احزاب و جریانهای سیاسی بود.
حبیبی تصریح کرد: دشمن با وجود بهرهگیری از توان و فناوریهای خود، در برابر وحدت و انسجام ملت ایران ناکام ماند و این سرمایه بزرگ اجتماعی در سختترین روزها شکل گرفت و همه وظیفه داریم از آن صیانت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه دولت و احزاب دو سوی یک جبهه برای ساختن آینده کرمانشاه و ایران اسلامی هستند، گفت: نقدهای سازنده، دلسوزانه و کارشناسی احزاب و فعالان سیاسی برای تصمیمسازی استان ارزشمند است و مدیریت استان نیز موارد قابل پیگیری را دنبال کرده و نتایج آن را به اطلاع فعالان سیاسی و مردم خواهد رساند.
وحدت، امنیت، آرامش و خدمت؛ چهار ستون مدیریت استان
استاندار کرمانشاه چهار اصل «وحدت، امنیت، آرامش و خدمت» را چهار ستون اصلی برنامههای مدیریت استان عنوان کرد و گفت: وحدت در استانی با تنوع قومی و مذهبی اهمیت ویژهای دارد و خوشبختانه در کرمانشاه، همدلی و انسجام میان شیعه، اهل سنت و اهل حق بهخوبی جریان دارد.
وی افزود: باید از همه کسانی که در شکلگیری و تقویت این وحدت نقش دارند قدردانی کرد و در هفته وحدت نیز برنامههای مرتبط با تقویت همگرایی و برادری در استان باید گستردهتر و برجستهتر برگزار شود.
حبیبی امنیت را دومین رکن مدیریت استان دانست و اظهار کرد: کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز و شرایط خاص پیرامونی، همواره یکی از اهداف دشمن بوده است، اما با هماهنگی شورای تأمین، نماینده ولیفقیه، علما، ائمه جمعه، نیروهای نظامی و انتظامی و مدیران، امنیت مطلوبی در استان برقرار است.
وی تأکید کرد: کرمانشاه با وجود مسائل و مشکلات موجود در خارج از مرزها، یکی از استانهای امن کشور است و این امنیت باید حفظ و تقویت شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت آرامش روانی مردم گفت: اجازه نمیدهیم اختلافها و بگومگوهای جزئی، آرامش مردم را خدشهدار کند و مسائل داخلی دستگاهها باید درون مجموعهها حل شود.
وی افزود: هیچ دستگاهی نباید اختلاف خود با دستگاه دیگر را از تریبون عمومی دنبال کند و همه مدیران باید در حفظ آرامش روانی جامعه مسئولانه عمل کنند.
توسعه کرمانشاه با پروژههای عادی محقق نمیشود
حبیبی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای طرحهای اثرگذار برای توسعه استان، اظهار کرد: پیشرفت کرمانشاه با پروژههای عادی محقق نمیشود و باید پروژههای پیشتاز، اساسی و اثرگذاری تعریف و پیگیری شود که بتوانند در اقتصاد، اشتغال، تجارت، زیرساخت و کیفیت زندگی مردم تغییر ایجاد کنند.
وی اجرای قانون تجارت مرزی را یکی از اقدامات مهم استان دانست و گفت: مرزنشینان حق دارند از مزایای مرز بهرهمند شوند و این موضوع نباید به عنوان امتیاز یا منت تلقی شود.
استاندار کرمانشاه افزود: با اجرای این قانون، حدود ۷۳ هزار خانوار در شهرستانهای پاوه، ثلاث باباجانی، سرپلذهاب و جوانرود از مزایای تجارت مرزی بهرهمند شدهاند و پیگیری برای بهرهمندی شهرستانهای قصرشیرین و گیلانغرب نیز در دستور کار قرار دارد.
حبیبی بیان کرد: طی حدود یک سال اجرای این قانون، دستکم هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میان خانوارهای مشمول توزیع شده است و تلاش میکنیم اجرای قانون تجارت مرزی با سرعت بیشتری ادامه یابد.
راهآهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد؛ پروژهای راهبردی
وی راهآهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را یکی دیگر از پروژههای کلیدی استان عنوان کرد و گفت: این پروژه سالها مطرح بود، اما به دلیل نبود توافق و پذیرش لازم از سوی طرف عراقی با محدودیتهایی مواجه بود.
استاندار کرمانشاه افزود: با رایزنیها و نشستهای انجامشده، تفاهمنامه این پروژه به امضای رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران و نخستوزیر عراق رسید و اکنون هر دو دولت باید برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای آن اقدام کنند.
وی ادامه داد: این پروژه علاوه بر اهمیت تجاری، در حوزه تردد مسافری و اربعین نیز نقشی اساسی دارد و وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه باید موضوع را با جدیت دنبال کنند.
حبیبی با اشاره به ظرفیت مرزهای خسروی و سومار گفت: با مصوبه تبدیل مرز سومار به دومین مرز اربعینی و مسافری، ظرفیتهای این مرز نیز توسعه خواهد یافت و میتوان از «ریل کربلا» و «جاده کربلا» سخن گفت.
وی اربعین را علاوه بر یک رویداد معنوی، دارای ظرفیت اقتصادی بزرگ برای استان دانست و افزود: در ایام اربعین، از قصرشیرین تا کرمانشاه و مسیرهای منتهی به همدان، عرضه سوغات و محصولات محلی رونق گرفته و زمینه کسب درآمد برای بسیاری از مردم فراهم میشود.
رشد تولیدات کشاورزی کرمانشاه
استاندار کرمانشاه در ادامه به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: تولید محصولات کشاورزی کرمانشاه از حدود چهار میلیون تن به نزدیک پنج و نیم میلیون تن رسیده و استان از رتبه ششم به رتبه چهارم کشور ارتقا یافته است.
وی افزود: تولید چغندرقند استان نیز طی سه سال گذشته از حدود ۲۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است.
حبیبی با اشاره به نقش کشاورزی در گردش مالی استان اظهار کرد: تنها گندم تحویلی کشاورزان استان با تولید حدود یک میلیون تن، نزدیک به ۳۳ همت منابع مالی وارد استان کرده است.
وی همچنین فعالسازی بازارچههای مرزی را از برنامههای اساسی مدیریت استان دانست و گفت: مقدمات آغاز فعالیت تجاری مرز تیلهکوه فراهم شده، مجری، کد گمرکی و کارگزاران آن مشخص شدهاند و فعالیت رسمی تجاری این مرز نیز در روزهای آینده آغاز خواهد شد.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل عمران شهری کرمانشاه اشاره کرد و گفت: با توجه به جمعیت بیش از یک میلیون نفری شهر کرمانشاه و تمرکز حدود نیمی از جمعیت استان در این شهر، مطالبات مردم در حوزه خدمات شهری کاملاً بهحق است.
وی با اشاره به ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری کرمانشاه افزود: در گذشته تفاوتهای قابل توجهی در حقوق و مزایای نیروهای شرکتی وجود داشت و برای رفع این تفاوتها، ساماندهی این نیروها در دستور کار قرار گرفت.
حبیبی با اشاره به پروژه قطار شهری کرمانشاه گفت: این پروژه در یک سال و نیم گذشته حدود ۲۰ درصد پیشرفت داشته و فعال است، هرچند بخش مهمی از عملیات آن در زیر زمین انجام میشود و میزان فعالیتها برای مردم بهخوبی قابل مشاهده نیست.
وی همچنین روکش آسفالت معابر شهر کرمانشاه را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و گفت: شهرداری مکلف شده است امسال دستکم ۲۵۰ هزار تن آسفالتریزی و روکش آسفالت انجام دهد که تاکنون حدود ۱۰۰ هزار تن آن اجرا شده است.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: مناطق کمبرخوردار و محلههایی همچون آناهیتا، کرناچی، جعفرآباد و دولتآباد باید در اجرای طرحهای آسفالت در اولویت قرار گیرند و نهضت آسفالت شبانه نیز با جدیت دنبال شود.
نخبگان در تصمیمسازیهای استان مشارکت میکنند
حبیبی در ادامه بر استفاده از ظرفیت نخبگان، فرهیختگان و پیشکسوتان در فرآیند تصمیمگیری استان تأکید کرد و گفت: اگر دانش، تجربه و خلاقیت نخبگان در کنار مدیران اجرایی قرار گیرد، تصمیمات پختهتر، دقیقتر و اثربخشتری اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: بر همین اساس دستور دادهام در شوراها و کارگروههای استان، متناسب با موضوع هر جلسه، دستکم سه تا چهار نفر از نخبگان، پیشکسوتان و فعالان مرتبط حضور داشته باشند.
استاندار کرمانشاه گفت: در شورای آموزش و پرورش، کارگروه اشتغال، شورای برنامهریزی، شورای ورزش، شورای کشاورزی و دیگر کارگروهها باید از ظرفیت افراد صاحبنظر و باتجربه استفاده شود تا در کنار مدیران دستگاههای اجرایی در تصمیمگیریها مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: این رویکرد علاوه بر بهرهگیری از دانش و تجربه سرمایههای انسانی استان، موجب میشود مدیران مسائل را از نگاه افرادی ببینند که سالها در میدان عمل حضور داشتهاند و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان نیز تقویت شود.
حبیبی در پایان گفت: کرمانشاه متعلق به همه مردم و همه جریانهای سیاسی استان است و امروز بیش از هر زمان دیگری به امنیت، آرامش و پیشرفت نیاز داریم؛ بنابراین همه باید با حفظ انسجام و همدلی، توسعه کرمانشاه و ایران اسلامی را هدف مشترک خود قرار دهیم.
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