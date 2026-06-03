به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گیلانغرب ظهر چهارشنبه در نشست تکریم خانواده‌های شهدا و جانبازان، خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری را از مهم‌ترین وظایف مسئولان دانست و بر پیگیری مستمر مطالبات این قشر تأکید کرد.



حشمت رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از جانبازان و پیشکسوتان دفاع مقدس، اظهار کرد: خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران سرمایه‌های ارزشمند نظام اسلامی هستند و خدمت به آنان را از رسالت‌های اصلی خود در دوران مسئولیت می‌دانیم.



وی برگزاری این نشست را فرصتی برای شنیدن مستقیم دغدغه‌ها و مطالبات ایثارگران عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با تعامل و ارتباط مستمر با این عزیزان، زمینه رفع مشکلات و پاسخگویی مناسب به درخواست‌های آنان فراهم شود.



فرماندار گیلانغرب با اشاره به ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای توسعه شهرستان، تصریح کرد: فرمانداری با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف در سطح کشور، پیگیر تحقق مطالبات مردم و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شهرستان است.



رضایی حضور مسئولان و مقامات ملی در شهرستان را فرصتی برای تسریع در روند پیگیری امور دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری می‌تواند روند تأمین اعتبارات و اجرای پروژه‌های مورد نیاز شهرستان را تسهیل کند.



وی در ادامه به برخی برنامه‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای گیلانغرب اشاره کرد و افزود: بهسازی راه‌های مواصلاتی، جذب و تخصیص اعتبارات برای پروژه‌های زیربنایی، ساماندهی امور مرتبط با اربعین، اجرای طرح‌های مبلمان شهری و تقویت امکانات مراکز درمانی از جمله موضوعاتی است که با جدیت در دستور کار قرار دارد.



فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: توسعه متوازن شهرستان و ارتقای سطح خدمات عمومی نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و حمایت مسئولان در سطوح مختلف است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.



رضایی در پایان با تأکید بر تداوم ارتباط مستقیم با خانواده‌های شهدا و جانبازان، گفت: خود را خادم مردم می‌دانیم و درهای فرمانداری همواره به روی خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران باز است تا مسائل و مطالبات آنان با جدیت پیگیری شود.