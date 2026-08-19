به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه، محمد مبین در نشست گرامیداشت روز خبرنگار در کرمانشاه، با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم اظهار کرد: از ابتدای حضور در فرمانداری تلاش کردهام پاسخگوی تماسها و درخواستهای شهروندان باشم، چرا که مردم باید بتوانند به مسئولان دسترسی داشته باشند و مطالبات خود را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه فرمانداری مرکز استان از جایگاه ویژهای در مدیریت شهرستان برخوردار است، افزود: تلاش کردهایم فرمانداری کرمانشاه در کنار استانداری، جایگاه و نقش مستقل خود را در مدیریت مسائل شهرستان ایفا کند و در این مسیر از نقدها، دیدگاهها و ظرفیت رسانهها نیز استفاده خواهیم کرد.
پیگیری آسیبهای اجتماعی نباید متوقف شود
فرماندار کرمانشاه با اشاره به برخی چالشهای اجتماعی و شهری در مرکز استان گفت: زبالهگردی، تکدیگری، حضور معتادان متجاهر، حاشیهنشینی، ترافیک، مشکلات مبلمان شهری، کمبود فضاهای فرهنگی و تفریحی، دستفروشی و سد معبر از جمله موضوعاتی است که نیازمند برنامهریزی و پیگیری مستمر هستند.
مبین تأکید کرد: وجود مشکلات و پیچیدگی برخی آسیبهای اجتماعی نباید موجب دلسردی یا بیتفاوتی شود؛ ممکن است حل برخی مسائل زمانبر باشد، اما این موضوع نباید باعث توقف اقدامات و پیگیریها شود.
وی با اشاره به وضعیت مراکز نگهداری معتادان متجاهر در کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به جمعیت استان و گستردگی آسیبهای اجتماعی، ظرفیت مراکز ماده ۱۶ پاسخگوی نیاز موجود نبود و طی یک سال گذشته اقدامات مختلفی برای افزایش ظرفیت این مراکز انجام شده است.
فرماندار کرمانشاه افزود: افزایش ظرفیت مرکز ماده ۱۶ سراب نیلوفر، دریافت مجوز برای مرکز ماده ۱۶ حاجیآباد و همچنین اخذ مجوز مرکز ویژه نگهداری معتادان متجاهر زن در چشمه سفید از جمله اقداماتی است که در راستای ساماندهی این افراد دنبال شده است.
مبین درباره ساماندهی متکدیان نیز گفت: قانون وظایف دستگاههای مختلف را در این زمینه مشخص کرده و با همکاری دستگاه قضایی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سایر مجموعههای مسئول، موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
کیفیت نان کامل باید در زنجیره تولید ارتقا یابد
وی ساماندهی پارکینگهای شهری را یکی دیگر از موضوعات مورد پیگیری فرمانداری عنوان کرد و گفت: برای فعالیت پارکینگها باید ضوابط مشخصی رعایت شود و مواردی مانند اعلام شفاف هزینهها، رعایت نرخهای تعیینشده و استفاده از دوربینهای هوشمند مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به مطالبات شهروندان درباره کیفیت نان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از شکایتهای مردم در حوزه اصناف و بازار به نانواییها مربوط میشود، زیرا نان یکی از اصلیترین اقلام مصرفی خانوارهاست.
مبین با بیان اینکه حدود ۳۰ نانوایی در کرمانشاه در حال عرضه نان کامل هستند، افزود: کیفیت نان کامل هنوز به سطح مطلوب نرسیده و برای دستیابی به کیفیت مناسب، باید زنجیره تولید از گندم و آرد تا فرآوری و پخت به شکل یکپارچه و استاندارد مدیریت شود.
وی با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با تخلفات نانواییها گفت: در موارد مختلف، اقداماتی از جمله قطع یا انتقال سهمیه، پلمب و اعمال جریمه انجام شده، اما در برخی موارد قوانین موجود بازدارندگی کافی ندارند و همین امر میتواند زمینه تکرار تخلفات را فراهم کند.
فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برای تقویت نظارت بر نانواییها و رسیدگی سریعتر به تخلفات، از ظرفیت دستگاههای نظارتی و بازرسان استفاده خواهیم کرد و خبرنگاران نیز میتوانند موارد تخلف و مشکلات مشاهدهشده را به فرمانداری منتقل کنند تا در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.
مبین با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت غذایی مردم گفت: طرح عرضه نان کامل در استان آغاز شده و باید با نظارت مستمر و همکاری دستگاههای مرتبط، کیفیت این محصول ارتقا یابد و نان سالم و با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در پایان با قدردانی از فعالیت خبرنگاران گفت: انتظار ما از رسانهها این است که علاوه بر انعکاس مشکلات، روند پیگیری مطالبات مردم را نیز دنبال کنند و با مطالبهگری منصفانه، دستگاههای اجرایی را در مسیر حل مسائل و رفع مشکلات یاری دهند.
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