به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین عصر یکشنبه در نشست استاندار با رؤسای اتحادیه‌ها و بازاریان اظهار کرد: از آغاز مسئولیت، تعامل مستقیم با بدنه صنوف را در دستور کار قرار داده‌ایم تا مطالبات و دغدغه‌ها به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی افزود: موضوعاتی همچون مشکلات تولیدکنندگان پوشاک، مطالبات صنف لوازم پزشکی، ساماندهی پارکینگ‌ها و همچنین مسائل مرتبط با عرضه دام، احصا شده و برای رسیدگی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع داده شده است.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به شرایط اقتصادی و آثار تحولات اخیر بر بازار استان گفت: با وجود دشواری‌ها، مسئولیت پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی پابرجاست و تلاش می‌کنیم مطالبات مردم با دقت دنبال شود.

مبین برخی چالش‌های شهری از جمله تکدی‌گری، سد معبر، ترافیک و ضعف روشنایی معابر را از موضوعات نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت دانست و تصریح کرد: این مسائل با اقدامات مقطعی حل نمی‌شود و باید با همکاری مجموعه‌های مختلف و ظرفیت اصناف برای آن راهکار پایدار تعریف کرد.

وی از اجرای طرح‌های نظارتی در بازار خبر داد و گفت: در کنار بازدیدهای میدانی، بررسی‌های تکمیلی نیز در حال انجام است تا ضمن شناسایی دقیق مشکلات، با مواردی که به آرامش روانی جامعه آسیب می‌زند برخورد شود.

فرماندار کرمانشاه درباره گلایه‌های مربوط به افزایش قیمت‌ها توضیح داد: بخشی از تغییرات قیمتی ناشی از عوامل خارج از حوزه شهرستان است و این موضوع از مسیرهای استانی و ملی در حال پیگیری است تا فشار کمتری به کسبه و مصرف‌کنندگان وارد شود.

وی در پایان با اشاره به پیشینه استان در عبور از بحران‌های مختلف تأکید کرد: با همراهی اصناف و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان از شرایط فعلی نیز با حداقل آسیب عبور کرد و اجازه نداد فعالیت‌های سالم بازاریان تحت تأثیر تخلفات محدود قرار گیرد.