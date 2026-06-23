فرماندار بوشهر: تقویت اتحاد مردمی بدون فعالیت احزاب میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر سه شنبه در نشست با دبیران و نمایندگان احزاب و تشکل‌های سیاسی، توسعه سیاسی را در گرو فعالیت مؤثر تشکل‌های سیاسی دانست و اظهار کرد: حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی از مهم‌ترین عوامل اقتدار امنیت و پیشرفت سرزمین ایران است.

وی ادامه داد: راهبرد ما از تشکیل چنین نشست‌هایی ایجاد فضای گفت‌وگوی سازنده و بهره‌گیری از خرد جمعی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای بوشهر است.

فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر نقش احزاب در افزایش مشارکت مردمی، اظهار کرد: فعالیت احزاب به تربیت شخصیت‌های کارآمد کمک می‌کند و ارتقای آگاهی سیاسی جامعه نیز در گرو فعالیت مؤثر این تشکل‌ها است.

وی با بیان اینکه تفاوت دیدگاه‌های سیاسی نشانه پویایی جامعه است، افزود: آنچه باید محور فعالیت تمامی جریان‌ها قرار گیرد منافع مردم در راستای تحقق انسجام مردمی است.

فرماندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود جایگاه احزاب را بستری مهم برای نهادینه‌سازی مشارکت سیاسی خواند و خطاب به فعالان این عرصه، تأکید کرد: از فعالان سیاسی انتظار می‌رود از تریبون‌ها برای تقویت وفاق و انسجام اجتماعی استفاده کنند و از هرگونه اقدامی که موجب شکاف و گسست در میان اقشار مختلف جامعه می‌شود پرهیز نمایند.

وی در پایان از نقش احزاب و فعالان سیاسی در دفاع از ارزش‌های نظام و انقلاب اسلامی قدردانی کرد و تقویت سرمایه اجتماعی پشتیبانی از جوانان فعال سیاسی و حمایت از فعالیت‌های قانونمند احزاب را زمینه‌ساز پیشرفت کشور دانست.

فرماندار بوشهر در این نشست ضمن بر شمردن خدمات دولت وفاق ملی در سطح شهرستان بوشهر به تشریح اقدامات صورت گرفته در جریان جنگ تحمیلی سوم پرداخت.



همچنین در این نشست ضمن اعطای مجوز فعالیت دو حزب در بوشهر، دبیران احزاب نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل روز پرداختند.

