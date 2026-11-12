رضا مقاتلی پنجشنبه شب در حاشیه بازدید از ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان دشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات سرشماری در هر ۲۷ حوزه سرشماری شهرستان آغاز شده که شمارش در تعدادی از حوزه‌ها به پایان رسیده و سایر حوزه‌ها نیز در حال انجام است.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: تاکنون عملیات سرشماری در سطح شهرستان به ۸۰ درصد پیشرفت رسیده و عوامل اجرایی با جدیت در حال تکمیل فرآیند شمارش هستند.

فرماندار دشتی ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت مردم در اجرای این طرح ملی خاطرنشان کرد: همکاری مردم نقش مهمی در اجرای دقیق و مطلوب سرشماری دارد و انتظار داریم این مشارکت و همراهی تا پایان مهلت اجرای طرح همچنان تداوم داشته باشد.