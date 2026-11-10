به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح در شهرهای شهرستان اظهار داشت: در شهر اهرم، از مجموع ۸ حوزه، عملیات سرشماری در هفت حوزه ۱۰۰ خانواری به پایان رسیده و یک حوزه دیگر در حال اجراست. در شهر آباد نیز از سه حوزه تعیین‌شده، ۲ حوزه تکمیل شده و عملیات در یک حوزه دیگر ادامه دارد. همچنین در شهر دلوار، یک حوزه از مجموع ۲ حوزه ۱۰۰ خانواری به اتمام رسیده است.



فرماندار تنگستان در ادامه از تکمیل عملیات سرشماری در روستاهای کری، گاهی، بوللخیر، حیدری، عامری، جایینک، عالی‌حسینی، شورکی، مل‌گپ، چاه‌تلخ شمالی، کارگاه، مزارحسینی، گورک کله‌بندی و سمل جنوبی خبر داد و افزود: سرشماری در سایر روستاهای هدف نیز در حال انجام است.



وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با عوامل اجرایی این طرح، از مردم شهرستان خواست با استقبال از مأموران سرشماری و ارائه اطلاعات موردنیاز، در تکمیل هرچه سریع‌تر این عملیات مشارکت کنند.



فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: همراهی مردم می‌تواند زمینه اتمام سرشماری در کوتاه‌ترین زمان ممکن و فراهم شدن اطلاعات دقیق برای برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان را فراهم کند.