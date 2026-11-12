خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-توقف مذاکرات و اقدامات دولت چهاردهم برای ایجاد کریدور گازی از کشور روسیه و سایر کشورهای منطقه

منبع تکذیبیه: دولت

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-درگذشت بازیگر مشهور سینما و تلویزیون مهدی فقیه

منبع تکذیبیه: تسنیم

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-قطع حقوق و مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی

منبع تکذیبیه: اتحادیه کسب و کارهای مجازی

*سرعت تکذیب: سه روز

-ادعای جاسوسی چین از آمریکا در حوزه فناوری

منبع تکذیبیه: وزارت خارجه چین

*سرعت تکذیب: ۱۰ ساعت