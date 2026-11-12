خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-توقف مذاکرات و اقدامات دولت چهاردهم برای ایجاد کریدور گازی از کشور روسیه و سایر کشورهای منطقه
منبع تکذیبیه: دولت
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-درگذشت بازیگر مشهور سینما و تلویزیون مهدی فقیه
منبع تکذیبیه: تسنیم
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-قطع حقوق و مستمری بازنشستگان شاغل در تاکسیهای اینترنتی
منبع تکذیبیه: اتحادیه کسب و کارهای مجازی
*سرعت تکذیب: سه روز
-ادعای جاسوسی چین از آمریکا در حوزه فناوری
منبع تکذیبیه: وزارت خارجه چین
*سرعت تکذیب: ۱۰ ساعت
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