مهدی پیرصالحی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم تأمین دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، گفت: تعداد اقلام دارویی حیاتی و ضروری دارای کمبود که در پایان مهرماه ۴۷ قلم بود، در ۱۹ آبان‌ به حدود ۳۷ تا ۳۸ قلم کاهش یافته است و امیدواریم این روند تا پایان ماه نیز حفظ شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی با وجود همه محدودیت‌ها ادامه دارد، افزود: نباید صرفاً با تکیه بر فضاسازی‌ها، تصویر غیرواقعی از وضعیت تأمین دارو ارائه کرد. واقعیت این است که مجموعه دستگاه‌های مسئول با وجود دشواری‌های موجود، برای حفظ پایداری تأمین و دسترسی مردم به اقلام سلامت‌محور تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره انتقادهای مطرح‌ شده نسبت به عملکرد بانک مرکزی در تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: باید میان ناکافی بودن منابع ارزی اختصاص‌ یافته به این حوزه و عملکرد بانک مرکزی در تأمین ارز مصوب تفاوت قائل شد. نیاز ارزی دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که دولت و مجلس ۴.۵ میلیارد دلار برای این بخش پیش‌بینی کرده‌اند. بانک مرکزی نیز ارز تعیین‌شده در چارچوب سهمیه مصوب را به‌ طور کامل و به‌ موقع تأمین کرده است.

پیرصالحی ادامه داد: اگر انتقادی درباره منابع ارزی وجود دارد، موضوع اصلی ناکافی بودن سهم اختصاص‌یافته به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی است، نه عملکرد بانک مرکزی در اجرای مصوبه. این بانک نمی‌تواند خارج از میزان منابع و سهمیه‌ای که برای آن تعیین شده است، ارز بیشتری در اختیار این حوزه قرار دهد. امیدواریم در جلسه آتی ستاد اقتصادی دولت برای تعیین سهمیه ارزی چهار ماه پایانی سال، بتوانیم منابع بیشتری متناسب با نیاز واقعی این بخش دریافت کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای تسهیل حمل‌ونقل و انتقال محموله‌های دارویی به کشور گفت: جلسات مستمری با دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت راه، برای رفع موانع حمل‌ونقل برگزار می‌شود و اکنون محموله‌های دارویی از مسیرهای مختلف در حال انتقال به کشور هستند. از هند برای تأمین داروهای تحت کنترل از مسیرهای مشخص حمل‌ونقلی استفاده می‌کنیم و علاوه بر آن، دارو از مسیرهای دیگر هند، چین و کشورهای اروپایی نیز وارد کشور می‌شود.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه افزایش هزینه تأمین ارز یکی از چالش‌های جدی سال جاری است، توضیح داد: سال گذشته برای تأمین حدود ۵ میلیارد دلار ارز مورد نیاز این حوزه، حدود ۲۰۰ همت منابع ریالی هزینه شد؛ اما امسال این رقم به حدود ۵۲۰ تا ۵۳۰ همت رسیده است. این افزایش ناشی از تغییر ترکیب نرخ‌های ارزی و بالا رفتن هزینه تأمین ارز است؛ بنابراین نباید تصور کرد که تمام ارز مورد استفاده در حوزه دارو همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌شود.

وی افزود: تغییرات قیمت دارو با هدف جبران بخشی از افزایش هزینه‌های تأمین و تولید و کمک به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی انجام شده است. این تغییرات متناسب با شرایط و هزینه‌های هر یک از اقلام دارویی صورت گرفته و به معنای افزایش یکسان قیمت همه داروها نیست. در عین حال، صیانت از قدرت خرید بیماران و حفظ دسترسی آنان به داروهای مورد نیاز از ملاحظات اصلی در این تصمیمات بوده است.

پیرصالحی همچنین به تصمیمات اتخاذ شده در حوزه بیمه اشاره کرد و گفت: برخی تصمیمات در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده و مورد موافقت دولت قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به پوشش صد درصدی فرانشیز اولیه برای گروه‌هایی از بیماران اشاره کرد. این اقدامات با هدف کاهش پرداخت از جیب بیماران، تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و تسهیل دسترسی آنان به خدمات و داروهای مورد نیاز دنبال می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد: با وجود محدودیت منابع ارزی، افزایش هزینه‌های تأمین و دشواری‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، روند تأمین دارو و تجهیزات پزشکی از مسیرهای مختلف ادامه دارد و تلاش مجموعه دستگاه‌های مسئول بر این است که با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، پایداری زنجیره تأمین و دسترسی بیماران به اقلام مورد نیاز حفظ شود.