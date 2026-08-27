قیمت بالای نفت، فروش خودروهای برقی در اروپا را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، فروش خودروهای برقی در بخش بزرگی از اروپا در ماه ژوئیه شتاب گرفت و افزایش قیمت نفت، یارانههای دولتی و عرضه مدلهای ارزانتر باعث شد مصرفکنندگان بیشتری خودروهای بنزینی و دیزلی خود را کنار بگذارند. دادههای ارائهشده به رویترز نشان میدهد بازار خودروهای برقی اروپا همچنان در مسیر رشد قرار دارد.
بر اساس این گزارش، فروش خودروهای برقی در اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال جاری میلادی با ۴۰.۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵، از مرز ۱.۲ میلیون دستگاه عبور کرد. خودروهای برقی در این مدت ۲۰.۷ درصد از کل فروش خودروهای جدید اتحادیه اروپا را به خود اختصاص دادند.
در ۱۶ بازار اصلی اروپا که بیش از ۹۰ درصد فروش خودرو در اتحادیه اروپا و انجمن تجارت آزاد اروپا را پوشش میدهند، ثبت خودروهای برقی در ماه ژوئیه نیز ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. بر این اساس، خودروهای تمامبرقی در ژوئیه ۲۵.۷ درصد از کل فروش خودروهای جدید در این بازارها را تشکیل دادند.
رویترز مینویسد آغاز جنگ ایران در ماه فوریه و افزایش قیمت سوخت، هزینه استفاده از خودروهای بنزینی و دیزلی را بالا برد و توجه مصرفکنندگان را به گزینههای کمهزینهتر، از جمله خودروهای برقی، افزایش داد. آدام وود، مدیرعامل رنو در بریتانیا، گفت مصرفکنندگان به دنبال راههایی برای محافظت از خود در برابر نوسان قیمت سوخت هستند و خودروهای برقی میتوانند چنین امکانی را فراهم کنند.
رنو یکی از نمونههای این تغییر در رفتار مصرفکنندگان است. خودروهای برقی تنها حدود ۱۰ درصد از فروش این شرکت در بریتانیا در دو سال قبل را تشکیل میدادند، اما در ژوئیه امسال سهم خودروهای برقی از سفارشهای رنو در بریتانیا به بیش از ۵۰ درصد رسید. مدل برقی رنو ۵ نیز در ماه ژوئیه پرفروشترین خودروی برقی بریتانیا بود.
رویترز همچنین به ورود مدلهای ارزانتر به بازار اشاره کرده است. رنو قرار است اواخر سال جاری میلادی خودروی برقی Twingo را با قیمت پایه کمتر از ۲۰ هزار پوند عرضه کند؛ قیمتی که پیش از اعمال احتمالی یارانه دولتی بریتانیا تعیین شده است.
بررسی رفتار مصرفکنندگان نیز نشاندهنده افزایش تمایل به خودروهای برقی است. بر اساس نظرسنجی ماه ژوئیه از هزار کاربر یک بازار آنلاین خودرو در آلمان، ۶۲ درصد پاسخدهندگان گفتهاند روی آوردن به خودروهای برقی بهترین واکنش بلندمدت به افزایش هزینه سوخت است.
همزمان، برندهای خودروسازی اروپایی و رقبای چینی مدلهای ارزانتر بیشتری را وارد بازار کردهاند. شرکت OLX نیز اعلام کرده است که پس از آغاز جنگ ایران، جستوجو و درخواست کاربران برای خودروهای برقی در بازارهای آنلاین این شرکت در فرانسه ۸۴ درصد، رومانی ۵۹ درصد، پرتغال ۳۰ درصد و لهستان ۱۹ درصد افزایش یافته است.
با این حال، رویترز تأکید میکند که مشخص نیست در صورت کاهش قیمت نفت، این موج تقاضا برای خودروهای برقی تا چه اندازه ادامه خواهد یافت. کمبود زیرساختهای شارژ عمومی نیز همچنان یکی از موانع اصلی توسعه سریع خودروهای برقی در اروپا محسوب میشود.
در مقابل، بازار آمریکا عملکرد متفاوتی داشته است. فروش خودروهای برقی در این کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته که بخشی از آن به حذف مشوقهای مالیاتی خرید خودروهای برقی و کمبود مدلهای ارزانقیمت نسبت داده میشود.
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