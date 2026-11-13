به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور، از امروز جمعه ۲۲ آبان ماه تا یکشنبه ۲۴ آبان جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما در اکثر مناطق کشور برقرار خواهد بود.

همچنین در شهرهای صنعتی و پر جمعیت افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر روز یکشنبه و دوشنبه (۲۵ آبان) با نفوذ جریانات سرد شمالی در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات البرز، مرکزی شرقی، خراسان شمالی و شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی بارش و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور طی دو روز آینده خلیج فارس و از اواخر یکشنبه و روز دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.