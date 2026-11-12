به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور در برخی نقاط گرد و خاک و در نقاط سردسیر شمال شرق و ارتفاعات البرز شرقی بارش برف پیش‌بینی می شود.

برای امروز پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۵، در نیمه شرقی و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید انتظار می‌رود.

روزهای جمعه تا یکشنبه (۲۲ تا ۲۴ آبان ) جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما در غالب مناطق کشور خواهیم داشت و در شهرهای صنعتی و پر جمعیت افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر یکشنبه و روز دوشنبه (۲۵ آبان) با نفوذ جریانات سرد شمالی در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات البرز، مرکزی شرقی، خراسان شمالی و شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی بارش و کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور در سه روز آینده خلیج فارس و از اواخر یکشنبه و روز دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.