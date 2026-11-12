صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (پنجشنبه، ۲۱ آبان) در خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات البرز واقع در استان‌های تهران و سمنان و سواحل شرقی دریای خزر، بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز جمعه (۲۲ آبان) و شنبه (۲۳ آبان) در غالب مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز یکشنبه (۲۴ آبان) در برخی مناطق شمال غرب کشور و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد. همچنین تا پایان وقت امروز، کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور گفت: طی دو روز آینده در نیمه شرقی کشور، وزش باد در برخی ساعات شدید خواهد بود و در مناطق مستعد نیز وقوع گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۲۱ آبان) نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد، بارش پراکنده و احتمال رگبار باران پیش‌بینی می‌شود. همچنین به‌تدریج وزش باد شدید در پایتخت رخ خواهد داد. حداقل دمای تهران ۴ و حداکثر دمای آن ۱۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد رخ می‌دهد. همچنین در ارتفاعات استان، در برخی ساعات رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

فعالیت سامانه بارشی جدید در تهران از امروز

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: تا ظهر پنجشنبه (۲۱ آبان)، با گذر زبانه موجی از شمال استان تهران، افزایش ابر در مناطق شمالی و غربی استان و دامنه‌ها و ارتفاعات شمال غربی پایتخت رخ می‌دهد و در برخی ساعات بارش پراکنده، مه و رگبار برف دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به وزش باد در پایتخت گفت: تا ظهر پنجشنبه، وزش باد شدید در مناطق جنوبی و غربی و ارتفاعات تهران مورد انتظار است.

ضیائیان با اشاره به تداوم هوای سرد در استان تهران تصریح کرد: تا پایان هفته ماندگاری توده هوای سرد روی استان تهران پیش‌بینی می‌شود. همچنین از روز جمعه (۲۲ آبان) تا یکشنبه (۲۴ آبان)، افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری تهران مورد انتظار است.

آلودگی هوا در ۳ کلان‌شهر از جمعه تشدید می‌شود

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به حاکمیت الگوی پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌های هوا، سازمان هواشناسی کشور هشدار سطح زرد صادر کرده است. بر این اساس، از روز جمعه (۲۲ آبان) تا دوشنبه (۲۵ آبان)، در استان‌های تهران، البرز (کرج) و اصفهان، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.