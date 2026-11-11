به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور نخستین هشدار زرد آلودگی هوا، از حاکمیت الگوی پایداری جوی و افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در تهران، کرج و اصفهان خبر داد.

بر اساس این هشدار، از روز جمعه (۲۲ آبان) تا روز دوشنبه (۲۵ آبان)، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

اثر مخاطره نیز افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی در حد ناسالم برای گروه‌های حساس از جمله پیامدهای این شرایط جوی است. همچنین در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی تا محدوده ناسالم برای تمامی گروه‌ها وجود دارد. کاهش دید افقی در صورت افزایش ذرات معلق و تشدید شرایط وارونگی دما نیز از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

براساس توصیه‌های سازمان هواشناسی، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی، مدیریت بهینه مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت صنایع آلاینده و خودداری از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان و بقایای کشاورزی از جمله توصیه‌های سازمان هواشناسی برای کاهش آثار این مخاطره است.

همچنین کاهش ترددهای غیرضروری، پرهیز گروه‌های حساس از انجام حرکات ورزشی در فضای باز و کنترل و پایش مستمر شاخص‌های آلودگی هوا از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی و حفظ سلامت شهروندان مورد تأکید قرار گرفته است.