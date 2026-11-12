به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آخرین نقشه‌ها و داده‌های دمایی سازمان هواشناسی کشور تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، میانگین دمای کشور در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و از ابتدای فصل و سال زراعی نیز از بالاتر بودن میانگین دما نسبت به مقادیر بلندمدت حکایت دارد.

بر اساس نقشه دمای کمینه دیده‌بانی کشور، کمترین دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی تا تاریخ ۱۸ آبان‌ماه مربوط به ایستگاه چالدران در استان آذربایجان غربی بوده که دمای منفی ۷.۸ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرده است. این داده‌ها نشان‌دهنده کاهش محسوس دما در مناطق سردسیر شمال غرب کشور و ثبت دماهای زیر صفر در برخی مناطق است.

ثبت دمای منفی ۷.۸ درجه در چالدران و ۳۴.۷ درجه در راسک

در مقابل، بررسی نقشه دمای بیشینه دیده‌بانی نشان می‌دهد ایستگاه راسک در استان سیستان و بلوچستان با ثبت دمای ۳۴.۷ درجه سانتی‌گراد، بیشترین دمای مشاهده‌شده در کشور را به خود اختصاص داده است. پراکنش دمای بیشینه در نقشه نیز حاکی از تداوم دماهای بالاتر در بخش‌هایی از جنوب، جنوب شرق و مناطق مرکزی کشور در مقایسه با مناطق شمالی و شمال غربی است.

میانگین دمای کشور از ابتدای فصل جاری تا ۱۸ آبان‌ماه ۲۱.۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۹.۳ درجه‌ای، افزایش ۲.۴ درجه‌ای را نشان می‌دهد

از سوی دیگر، بررسی میانگین دمای کشور در بازه هفت روز گذشته منتهی به ۱۸ آبان‌ماه نشان می‌دهد میانگین دمای ثبت‌شده به ۱۷.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است؛ این در حالی است که میانگین بلندمدت دما در همین بازه ۱۴.۸ درجه بوده و اختلاف این دو رقم، افزایش ۲.۷ درجه‌ای دما را نشان می‌دهد.

همچنین میانگین دمای کشور از ابتدای ماه جاری تا ۱۸ آبان‌ماه به ۱۸ درجه سانتی‌گراد رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۶.۱ درجه‌ای، افزایش ۱.۹ درجه‌ای را ثبت کرده است. به این ترتیب، بررسی داده‌های ماهانه نیز نشان می‌دهد دمای کشور در این بازه زمانی بالاتر از شرایط معمول بلندمدت قرار داشته است.

دمای کشور ۲.۴ درجه گرم‌تر از میانگین بلندمدت شد

در مقیاس فصلی نیز میانگین دمای کشور از ابتدای فصل جاری تا ۱۸ آبان‌ماه ۲۱.۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۹.۳ درجه‌ای، افزایش ۲.۴ درجه‌ای را نشان می‌دهد.

همین وضعیت در بررسی میانگین دمای کشور از ابتدای سال زراعی جاری نیز مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که میانگین دمای ثبت‌شده از ابتدای سال زراعی تا ۱۸ آبان‌ماه به ۲۱.۷ درجه سانتی‌گراد رسیده، در حالی که این شاخص در دوره بلندمدت ۱۹.۳ درجه بوده است. بر این اساس، میانگین دمای کشور از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۲.۴ درجه بیشتر از میانگین بلندمدت ثبت شده است.

مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد میانگین دمای کشور در تمامی بازه‌های زمانی مورد بررسی، شامل روز جاری، هفت روز گذشته، از ابتدای ماه، از ابتدای فصل و از ابتدای سال زراعی، بالاتر از میانگین بلندمدت قرار گرفته است. بیشترین اختلاف دمایی در میان این بازه‌ها مربوط به هفت روز گذشته با افزایش ۲.۷ درجه‌ای بوده و پس از آن، میانگین دمای فصلی و سال زراعی با افزایش ۲.۴ درجه‌ای قرار دارند.

ثبت ۲۷ میلی‌متر بارش از ابتدای سال آبی؛ میزان تأمین بارش کشور به ۱۱.۶ درصد رسید

در ادامه بررسی آخرین نقشه‌ها و داده‌های آماری سازمان هواشناسی کشور از وضعیت بارندگی‌ها تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، مجموع بارش ثبت‌شده در کشور از ابتدای سال آبی جاری به ۲۷.۲ میلی‌متر رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۷.۲ میلی‌متری، از افزایش ۵۷.۷ درصدی بارش‌ها حکایت دارد. با این حال، میزان تأمین بارش سال آبی جاری تا این تاریخ تنها ۱۱.۶۳ درصد گزارش شده است.

بررسی نقشه پهنه‌بندی بارش کشور نشان می‌دهد توزیع بارندگی‌ها در مناطق مختلف جغرافیایی کشور یکسان نبوده و بخش‌هایی از مناطق شمالی، شمال غربی و غرب کشور بارندگی بیشتری را تجربه کرده‌اند؛ در مقابل، بخش قابل‌توجهی از مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور همچنان در محدوده بارش‌های کمتر قرار دارند.

مجموع بارش کشور از ابتدای ماه جاری تا ۱۸ آبان‌ماه به ۲۱.۲ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۱.۵ میلی‌متری، افزایش ۸۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد. این ارقام بیانگر آن است که بارندگی‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر نقش قابل‌توجهی در افزایش مجموع بارش کشور در مقایسه با دوره آماری بلندمدت داشته است

بر اساس نقشه مجموع بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ آبان‌ماه، بیشترین مقادیر بارندگی در بخش‌هایی از نوار شمالی و غربی کشور و همچنین مناطقی از جنوب غرب و جنوب به ثبت رسیده است. در مقابل، بخش‌هایی از استان‌های واقع در فلات مرکزی و شرق کشور، از جمله مناطق گسترده‌ای از یزد، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، در محدوده بارش‌های کمتر قرار دارند. این نقشه همچنین نشان می‌دهد میزان بارندگی در برخی مناطق شمالی و غربی کشور به بیش از ۲۰۰ میلی‌متر رسیده، در حالی که در بخش‌هایی از مناطق مرکزی و شرقی، بارش‌ها همچنان محدود بوده است.

از سوی دیگر، مقایسه آمار بارندگی در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهد که طی هفت روز منتهی به ۱۸ آبان‌ماه، مجموع بارش کشور به ۱۷.۷ میلی‌متر رسیده است؛ این در حالی است که میانگین بلندمدت بارندگی در همین بازه زمانی ۵.۵ میلی‌متر بوده و به این ترتیب، میزان بارش هفتگی کشور ۲۲۴.۲ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت ثبت شده است.

همچنین مجموع بارش کشور از ابتدای ماه جاری تا ۱۸ آبان‌ماه به ۲۱.۲ میلی‌متر رسیده که در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۱.۵ میلی‌متری، افزایش ۸۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد. این ارقام بیانگر آن است که بارندگی‌های ثبت‌شده در روزهای اخیر نقش قابل‌توجهی در افزایش مجموع بارش کشور در مقایسه با دوره آماری بلندمدت داشته است.

بررسی وضعیت بارندگی از ابتدای فصل جاری نیز نشان می‌دهد مجموع بارش کشور به ۲۷.۲ میلی‌متر رسیده است؛ در حالی که میانگین بلندمدت بارندگی در همین مقطع زمانی ۱۷.۲ میلی‌متر بوده و اختلاف این دو رقم، افزایش ۵۷.۷ درصدی بارش‌ها را نشان می‌دهد. همین میزان بارندگی برای مجموع بارش ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری نیز گزارش شده است.

با وجود ثبت این افزایش‌ها در مقایسه با میانگین بلندمدت، میزان تأمین بارش سال آبی جاری تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۱.۶۳ درصد اعلام شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود بهبود نسبی وضعیت بارندگی در روزهای اخیر و ثبت بارش بیشتر از میانگین بلندمدت در بازه‌های هفتگی، ماهانه و از ابتدای سال آبی، سهم بارش‌های تحقق‌یافته از میزان مورد انتظار برای کل سال آبی همچنان محدود است.

در این میان، نکته قابل‌توجه در داده‌های هواشناسی، تفاوت میان افزایش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت و میزان تأمین بارش سال آبی است. به عبارت دیگر، افزایش ۵۷.۷ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت در مقطع زمانی مورد بررسی، به معنای تأمین کامل نیاز بارشی سال آبی نیست و شاخص تأمین بارش همچنان رقم ۱۱.۶۳ درصد را نشان می‌دهد.

افزایش بارندگی در ایران؛ کدام استان‌ها همچنان کم‌بارش هستند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی آخرین آمار مقایسه‌ای وضعیت بارش کشور از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، میزان بارش تجمعی کشور در مقایسه با میانگین بلندمدت افزایش داشته است؛ با این حال، توزیع بارندگی در استان‌های مختلف کشور یکسان نبوده و اختلاف قابل‌توجهی میان وضعیت بارشی استان‌ها به ثبت رسیده است؛ به‌گونه‌ای که در کنار استان‌هایی با افزایش محسوس بارش نسبت به میانگین بلندمدت، تعدادی از استان‌ها همچنان با کاهش بارندگی مواجه هستند.

بر اساس نمودار مقایسه اختلاف مجموع بارش کشور و استان‌ها با دوره بلندمدت، میزان بارش کشور تا تاریخ ۱۸ آبان‌ماه نسبت به میانگین بلندمدت ۹.۶ میلی‌متر افزایش داشته است. این در حالی است که بررسی استانی این شاخص از تفاوت چشمگیر وضعیت بارندگی در مناطق مختلف کشور حکایت دارد و نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از افزایش بارش ثبت‌شده در کشور در برخی استان‌ها متمرکز بوده است.

در میان استان‌های کشور، چهارمحال و بختیاری با ثبت اختلاف مثبت ۷۸.۵ میلی‌متری نسبت به میانگین بلندمدت، بیشترین افزایش بارش را به خود اختصاص داده است. پس از آن، گلستان با ۶۷.۱ میلی‌متر افزایش در جایگاه دوم قرار دارد و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و البرز نیز به‌ترتیب با اختلاف مثبت ۵۲.۸ و ۵۱.۲ میلی‌متری، در میان استان‌های دارای بیشترین افزایش بارندگی نسبت به دوره بلندمدت قرار گرفته‌اند. بررسی وضعیت استان‌های کم‌بارش نشان می‌دهد گیلان با اختلاف منفی ۵۱.۱ میلی‌متری نسبت به میانگین بلندمدت، بیشترین کاهش بارندگی را در میان استان‌های کشور تجربه کرده است

همچنین لرستان با ۴۹.۳ میلی‌متر، مرکزی با ۳۹.۱ میلی‌متر، بوشهر با ۳۶.۴ میلی‌متر، قزوین با ۳۵.۳ میلی‌متر و کردستان با ۳۴.۴ میلی‌متر افزایش بارش نسبت به میانگین بلندمدت، از دیگر استان‌هایی هستند که وضعیت بارندگی آنها در مقایسه با دوره آماری بلندمدت مثبت بوده است.

بارش‌های پاییزی از میانگین بلندمدت پیشی گرفت؛ گیلان کم‌بارش ماند

در مقابل، بررسی وضعیت استان‌های کم‌بارش نشان می‌دهد گیلان با اختلاف منفی ۵۱.۱ میلی‌متری نسبت به میانگین بلندمدت، بیشترین کاهش بارندگی را در میان استان‌های کشور تجربه کرده است. مازندران نیز با ثبت اختلاف منفی ۷.۳ میلی‌متری و خراسان رضوی با کاهش ۶.۲ میلی‌متری بارش، در زمره استان‌هایی قرار دارند که میزان بارندگی آنها از میانگین بلندمدت کمتر بوده است.

یزد با اختلاف منفی ۲.۲ میلی‌متری و خراسان جنوبی نیز با کاهش بارش نسبت به دوره بلندمدت، از دیگر استان‌های دارای وضعیت منفی در این مقایسه هستند. در مقابل، بخش دیگری از استان‌ها با وجود افزایش محدود بارندگی، فاصله کمتری با میانگین بلندمدت داشته‌اند.

این آمار نشان می‌دهد اگرچه مجموع بارش کشور تا ۱۸ آبان‌ماه سال آبی جاری ۹.۶ میلی‌متر بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است، اما این افزایش به‌صورت متوازن در سطح کشور توزیع نشده و اختلاف بارش میان استان‌های پربارش و کم‌بارش همچنان قابل‌توجه است.

بر این اساس، ثبت افزایش بارندگی در مقیاس ملی لزوماً به معنای بهبود یکسان شرایط بارشی در تمامی مناطق کشور نیست؛ چراکه در همین بازه زمانی، برخی استان‌ها افزایش قابل‌توجه بارش را تجربه کرده‌اند و در مقابل، استان‌هایی مانند گیلان، مازندران و خراسان رضوی همچنان با کسری بارش نسبت به میانگین بلندمدت مواجه بوده‌اند.