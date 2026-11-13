به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی صبح جمعه در مراسم تشییع و بدرقه پیکر شهید گمنام در اردوگاه سلیمان خاطر سنندج اظهار کرد: میزبانی از شهید گمنام برای مردم کردستان افتخاری بزرگ است و حضور این شهید در استان، فرصتی ارزشمند برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری به نسل جوان فراهم کرده است.

وی با اشاره به اینکه شهدا برای بزرگی و ماندگاری نیازی به شهرت و شناخته‌شدن ندارند، افزود: این شهید ۱۸ ساله، با وجود ناشناخته‌بودن نام و نشانش، امروز به الگویی از اراده، ایمان و فداکاری برای ملت ایران تبدیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه حضور این شهید می‌تواند به یک کلاس تربیتی و آموزشی برای دانش‌آموزان تبدیل شود، عنوان کرد: سال‌هاست خانواده‌ای چشم‌انتظار بازگشت فرزند خود است و پدر، مادر، خواهر و برادر این شهید همچنان داغ فراق او را بر دل دارند؛ از این رو وظیفه داریم یاد و راه این عزیزان را زنده نگه داریم.

حسینی با تأکید بر نقش شهدا در اقتدار و استحکام کشور بیان کرد: اگر امروز ملت ایران با وجود همه دشمنی‌ها و توطئه‌ها همچنان با قدرت ایستاده است، این ایستادگی را مرهون خون شهدا و پیوند عمیق مردم با آرمان‌های آنان هستیم.

وی از سپردن مسئولیت برنامه‌های فرهنگی مرتبط با این شهید به دانش‌آموزان خبر داد و گفت: مجموعه آموزش و پرورش کردستان تلاش کرده است دانش‌آموزان در بخش‌های مختلف این مراسم نقش‌آفرینی کنند و ادامه برنامه‌های مرتبط با یادمان شهید نیز با محوریت آنان دنبال شود تا زمینه آشنایی نسل جدید با سیره شهدا بیش از پیش فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به استقبال و همراهی مردم استان در آیین بدرقه شهدای گمنام خاطرنشان کرد: مردم کردستان فارغ از قومیت و مذهب، این شهدا را با احترام و عزت در آغوش گرفتند و بار دیگر نشان دادند که پیوند ملت ایران با شهدا ناگسستنی است.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، نسل آینده بتواند پاسدار آرمان‌های شهدا باشد و مسئولیت خود را در قبال خانواده‌های معظم شهدا به‌درستی ادا کند.