به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز حضور هیئت تجاری اتاق تهران در نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و ترانزیت استانبول (Logitrans ۲۰۲۶)، پیمان سنندجی با آلپر اوزل رئیس انجمن حمل و نقل بین‌المللی ترکیه (UND) که در محل غرفه این انجمن در نمایشگاه برگزار شد، دیدار و گفتگو کرد.

پیمان سنندجی با قدردانی از حمایت‌ها و همکاری فعالان صنعت حمل‌ونقل ترکیه در جابه‌جایی و تبادل کالا میان ایران و سایر کشورها از مسیر این کشور، بر ضرورت تقویت تعامل میان تشکل‌های حمل‌ونقلی دو طرف تاکید کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر حمل‌ونقل زمینی و ترانزیت کالا میان ایران و ترکیه، اعلام کرد که اتاق تهران و کمیسیون حمل‌ونقل آمادگی دارند با همکاری انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی ترکیه، مسائل و موانع موجود را بررسی کرده و برای رفع آنها به راهکارهای اجرایی و مشترک دست پیدا کنند.

اعلام آمادگی برای همکاری‌های دوجانبه

آلپر اوزل نیز با اشاره به سابقه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی میان دو کشور، آمادگی انجمن UND را برای همفکری و همکاری با اتاق تهران و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای حمل‌ونقل ایران اعلام کرد.

وی بر ضرورت تداوم ارتباط میان فعالان این حوزه و تبادل نظر درباره راه‌های تسهیل جابه‌جایی کالا میان دو کشور تاکید کرد.

در این دیدار همچنین، پیگیری مسائل مشترک صنعت حمل‌ونقل، تقویت ارتباط میان تشکل‌های تخصصی و بررسی راهکارهایی برای روان‌تر شدن جریان مبادلات تجاری و ترانزیتی میان ایران و ترکیه ضروری اعلام شد.

گفتنی است هیئت تجاری اتاق تهران با هدف بازدید از ظرفیت‌های صنعت حمل‌ونقل و لجستیک، آشنایی با تازه‌ترین خدمات و فناوری‌های این حوزه و توسعه ارتباطات تجاری و حرفه‌ای، در نمایشگاه Logitrans ۲۰۲۶ استانبول حضور یافته است.