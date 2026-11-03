به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در دیدار با رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، از بررسی امکان ایجاد دسترسی ایمن برای واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک منطقه به آزادراه تبریز - صوفیان - مرند در محدوده کیلومتر ۱۱ این آزادراه خبر داد.

بازوند با اشاره به اهمیت فعالیت صنایع مستقر در محدوده این آزادراه گفت: تعدد واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک در این منطقه و نقش آن‌ها در چرخه تولید و اقتصاد استان، ضرورت بررسی راهکارهای مناسب برای تأمین دسترسی ایمن این واحدها به شبکه آزادراهی را دوچندان می‌کند.

براساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، وی افزود: راهکارهای پیشنهادی باید با در نظر گرفتن شرایط فنی، ترافیکی و ایمنی بررسی شوند تا امکان ایجاد دسترسی ایمن و استاندارد برای این واحدهای صنعتی فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، مقرر شد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور طرح‌های پیشنهادی را تهیه کند تا پس از بررسی و تأیید کارشناسی، در صورت تصویب در شورای ترافیک استان و با رعایت تمامی ملاحظات فنی و ایمنی، امکان اجرای آن‌ها بررسی شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تأیید طرح پیشنهادی در مراجع ذی‌ربط، امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و مجموعه‌هایی همچون شهرداری تبریز برای مشارکت در اجرای پروژه فراهم خواهد بود.