به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، اما به گفته متخصصان تغذیه، کلم بروکسل بیشتر از بسیاری از غذاهای معمولی ما حاوی ویتامین C است!

کلم بروکسل از خانواده سبزیجات چلیپایی نظیر کلم بروکلی، کلم و کلم پیچ است. پختن آن‌ها آسان، خوردن آن‌ها خوشمزه است، و بسیار بیشتر ویتامین C بدن را تامین می کنند.

نصف فنجان از کلم بروکسل پخته شده حدود ۴۸ میلی گرم ویتامین C دارد. کالری آن حدود ۲۸ کالری است.

یک و نیم فنجان کلم بروکسل خام حاوی حدود ۴۰ میلی گرم ویتامین C است که هنوز هم بیشتر از نصف فنجان پرتقال خام ویتامین C دارد که حدود ۳۶ میلی گرم است.

میزان ویتامین C نصف فنجان کلم بروکسل در مقایسه با سایر غذاهای مورد علاقه پاییزی به شرح زیر است:

کلم بروکسل پخته شده: حدود ۴۸ میلی گرم ویتامین C

سیب زمینی شیرین پخته: حدود ۲۰ میلی گرم

کدو حلوایی پخته شده: حدود ۱۵ میلی گرم

اسفناج پخته: حدود ۹ میلی گرم

هویج پخته: حدود ۳ میلی گرم

یک نکته منصفانه: کلم بروکسل منبع اصلی ویتامین C نیست. فلفل دلمه ای قرمز حدود ۹۵ میلی گرم در هر نصف فنجان خام دارد. اما در میان سبزیجات کلاسیک پاییزی، کلم بروکسل از لحاظ میزان ویتامین C برجسته است.

«ارین نلسن»، متخصص تغذیه، می گوید: «مصرف ویتامین C مهم است زیرا بدن نمی تواند ویتامین محلول در آب ایجاد یا ذخیره کند. بیشتر بزرگسالان به ۷۵ تا ۹۰ میلی گرم در روز از این ویتامین نیاز دارند. افرادی که سیگار می کشند به ۳۵ میلی گرم اضافی نیاز دارند، زیرا سیگار نیاز بدن به این ماده مغذی را افزایش می دهد.»

ویتامین C از عملکرد طبیعی چندین نوع سلول ایمنی پشتیبانی می کند. همچنین به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند که به محافظت از سلول ها در برابر آسیب کمک می کند. عدم مصرف کافی می تواند سیستم ایمنی بدن شما را ضعیف کند.

دریافت ویتامین C بیشتر مانع سرماخوردگی نمی شود، اما مصرف منظم ویتامین C ممکن است مدت زمان سرماخوردگی را کوتاه کند. بهترین رویکرد این است که نیازهای روزانه خود را با غذا برآورده کنید.