به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو هلث، سالم‌ترین میوه‌هایی که بیشترین تأثیر را در حفظ وزن داشتند، به شرح زیر هستند.

بلوبری

در یک مطالعه بر روی بیش از ۱۰۰۰۰۰ مرد و زن، محققان دریافتند که زیرگروه های آنتی اکسیدان های قوی به نام فلاونوئیدها- یعنی فلاونول ها، فلاوان-۳-اول ها، آنتوسیانین ها و پلیمرهای فلاونوئیدی- موجود در بلوبری ممکن است از افزایش وزن جلوگیری کنند.

مطالعه نشان داد که حدود یک چهارم فنجان بلوبری حاوی ۱۰ میلی گرم آنتوسیانین است.

اینکه دقیقاً چگونه فلاونوئیدها از افزایش وزن جلوگیری می کنند کاملاً درک نشده است، اما خوردن غذاهای غنی از فلاونوئیدها ممکن است به ما این امکان را بدهد که زودتر احساس سیری کنیم و از سایر غذاهای کمتر سالمی که ممکن است منجر به افزایش وزن شوند اجتناب کنیم.

«کری پترسون»، پزشک متخصص داخلی در بیمارستان لنوکس هیل در نیویورک، می‌گوید: «جدا از قدرت آنتی اکسیدانی، بلوبری سرشار از فیبر است که باعث می‌شود مدت طولانی‌تری احساس سیری کنیم. آنها یکی از سالم ترین میوه ها برای خوردن هستند. توت ها جزو سیرکننده ترین میوه ها هستند.»

سیب

سیب سرشار از پلیمرهای فلاونوئیدی است و همچنین سرشار از فیبر است که آن را به یکی از سالم ترین میوه ها برای کاهش وزن تبدیل می کند. یک سیب متوسط یک وعده در نظر گرفته می شود.

«شاراد پل»، متخصص تغذیه، می گوید: «سیب را با پوست بخورید تا فیبر بیشتر، آنتی اکسیدان ها و کنترل بهتری بر قند خون خود داشته باشید. جلوگیری از افزایش قند خون به از بین بردن هوس های غذایی و پرخوری کمک می کند، و فقط تنها به محافظت در برابر دیابت کمک نمی کند.»

گلابی

گلابی همچنین ممکن است از افزایش وزن جلوگیری کند، و این تا حد زیادی به دلیل پلیمرهای فلاونوئیدی است: هر ۱۳۸ میلی گرم پلیمر فلاونوئید بیشتر منجر به افزایش وزن کمتر در طول دوره مطالعه چهار ساله می شود.

دکتر پترسون می‌گوید: «میوه‌هایی که سرشار از آنتی‌اکسیدان‌های فلاونوئیدی و سرشار از فیبر هستند، انتخاب‌های خوبی هستند. فیبر شما را سیر می کند و احساس سیری ایجاد می کند، بنابراین گلابی و سیب برای شما ارزش زیادی به ارمغان می آورند.»

توت فرنگی

توت فرنگی به همان دلیلی که بلوبری به حفظ وزن کمک می کند: سرشار از آنتوسیانین است. نگرانی این بود که خوردن میوه های شیرین به دلیل محتوای فروکتوز باعث افزایش وزن می شود. با این حال، برخی از میوه ها مانند سیب سبز، گلابی و توت ها مانند تمشک، توت فرنگی و بلوبری جزو بهترین میوه ها برای خوردن به عنوان بخشی از برنامه مدیریت وزن هستند، نه تنها به این دلیل که شیرینی کمتری دارند، بلکه به دلیل محتوای فلاونوئید بالایی که دارند.

فلفل ها

فلفل ها، در کنار سالم‌ترین میوه‌ها، می‌توانند به کاهش وزن در صورت مصرف روزانه کمک کنند. در واقع، فلفل حتی ممکن است کاهش وزن را تحریک کند. در مطالعه‌ای که روی موش‌ها انجام شد، به نظر می‌رسد کپسایسین، مؤلفه‌ای موجود در فلفل‌های چیلی، سلول‌های چربی سفید را تشویق می‌کند تا به چربی قهوه‌ای انرژی‌سوز تبدیل شوند.