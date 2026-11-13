به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یاسر باقری، امام جمعه جعفرآباد، با اشاره به تحلیل‌ها درباره شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اظهار کرد: نکته مهم‌تر آن است که همه اذعان دارند این شکست به سبب جنگ با ایران بوده است؛ اما نباید چنین تصور شود که چون آمریکا به ایران حمله کرد و آغازگر جنگی بود که مغایر حقوق بشر است، یا چون مدرسه میناب را بمباران کرد و دانش‌آموزان دبستانی را به شهادت رساند، مردم آمریکا به دلیل رعایت مباحث اخلاقی به جمهوری‌خواهان رأی نداده‌اند. نباید تحلیل کنیم که سیاست خارجی آمریکا و دولت‌های استکباری بر مبنای اخلاق یا حقوق بشر بنا شده است؛ اساساً چنین نیست.

وی افزود: مشابه جنگی که آمریکا با ایران به راه انداخت، در سال ۲۰۰۳ میلادی جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، با عراق به راه انداخت و کشتارها و جنایات متعددی مرتکب شد؛ اما فقط چند ماه بعد، در انتخابات نوامبر ۲۰۰۴ ریاست‌جمهوری آمریکا، جورج بوش جمهوری‌خواه دوباره رأی آورد و جان کری دموکرات رأی نیاورد.

باقری تصریح کرد: بنابراین در انتخابات اخیر، نگرانی رأی‌دهندگان آمریکایی برای تغییر جمهوری‌خواهان ناشی از این نیست که چرا ترامپ به ایران حمله کرد؛ بلکه آنان در واقع از این ناراضی‌اند که چرا وقتی قدرت شکست ایران را نداشتی، به ایران حمله کردی. ما باید بها و هزینه این خطای محاسباتی را در پمپ‌بنزین‌ها و گرانی نهاده‌های نفتی و سوختی بپردازیم.

امام جمعه جعفرآباد با بیان ساده افزود: اگر آمریکا می‌توانست پس از شهادت رهبرمان و سران کشور، با جنگ داخلی ایران را تضعیف کند، زیرساخت‌ها را نابود کند، ایران را تجزیه کند و همان بلایی را که بر سر مردم غزه می‌آید بر سر ما بیاورد، اکنون ترامپ و جمهوری‌خواهان دوباره پیروز می‌شدند. پس نباید به قضیه با نگاه اخلاقی نگاه کنیم؛ هر جا هزینه اقدام برای آمریکا کم و منفعت زیاد باشد، نه‌تنها تردید نمی‌کنند، بلکه تشویق نیز می‌شوند و به حزب مستقر و حاکم دوباره رأی می‌دهند.