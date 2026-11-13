به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه لیلان، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و اطاعت از دستورات خداوند، به تبیین جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) و ضرورت شناخت سیره آن بانوی بزرگ اسلام پرداخت.

امام جمعه لیلان با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: ایام فاطمیه فرصت ارزشمندی برای آشنایی عمیق‌تر با سیره اخلاقی و عملی، ویژگی‌های فردی و اجتماعی و ابعاد مختلف شخصیتی آن حضرت است.

وی با بیان اینکه شناخت سیره حضرت زهرا (س) باید به الگوبرداری عملی از زندگی ایشان منجر شود، افزود: ابعاد مختلف زندگی آن حضرت از جمله سلوک فردی، فعالیت‌های اجتماعی، حیات سیاسی، تربیت خانوادگی، مدیریت و درایت باید مورد مطالعه قرار گیرد و پس از شناخت این ویژگی‌ها، تلاش کنیم رفتار و زندگی خود را با این الگو هماهنگ سازیم.

راثی با انتقاد از کم‌توجهی به معارف فاطمی در جهان اسلام خاطرنشان کرد: با وجود جایگاه والای حضرت زهرا (س) و اتفاق‌نظر مذاهب اسلامی درباره مقام معنوی و عصمت آن حضرت، متأسفانه جهان اسلام از ظرفیت گسترده معارف فاطمی به اندازه کافی بهره‌مند نشده است.

انتقاد از کم‌رنگ بودن معارف فاطمی در رسانه‌های جهان اسلام

خطیب جمعه لیلان با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌های جهان اسلام و کشورهای عربی در معرفی شخصیت حضرت زهرا (س) گفت: با وجود جایگاه برجسته آن حضرت در منابع اسلامی، در بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های جهان اسلام کمتر به نام، شخصیت و آموزه‌های ایشان پرداخته می‌شود.

وی با انتقاد از برخی رویکردهایی که به نام سنت‌گرایی از پرداختن به شخصیت حضرت زهرا (س) فاصله می‌گیرند، تصریح کرد: سنت پیامبر اکرم (ص) و آموزه‌های قرآن کریم هیچ‌گاه جدایی از اهل‌بیت (ع) و دوری از شناخت و محبت حضرت زهرا (س) را تأیید نمی‌کند.

راثی تأکید کرد: نمی‌توان بخشی از سنت و فرامین پیامبر اکرم (ص) را پذیرفت، اما محبت و پیروی از دختر گرامی ایشان را نادیده گرفت؛ چراکه شناخت و محبت اهل‌بیت (ع) بخشی جدایی‌ناپذیر از مسیر هدایت اسلامی است.

حضرت زهرا (س) حجت الهی بر امت اسلامی است

امام جمعه لیلان با تأکید بر جایگاه ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) در منظومه معارف اسلامی بیان کرد: حضرت زهرا (س) صرفاً یک شخصیت تاریخی نیستند، بلکه حجت الهی بر امت اسلامی به شمار می‌روند و خداوند متعال با وجود و سیره ایشان، معیار و الگویی برای سنجش رفتار انسان‌ها قرار داده است.

وی افزود: حجت بودن حضرت زهرا (س) به این معناست که در روز قیامت، سیره و رفتار آن حضرت می‌تواند ملاک احتجاج الهی با انسان‌ها قرار گیرد و این پرسش مطرح شود که چرا با وجود چنین الگوی روشنی، از فضائل و ارزش‌های ایشان بهره نبردید.

راثی با اشاره به ساده‌زیستی و زهد حضرت فاطمه زهرا (س) خاطرنشان کرد: زندگی آن حضرت در عین سادگی، سرشار از فضائل اخلاقی و معنوی بود و ایشان در عرصه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، الگویی کامل برای زنان و مردان جامعه اسلامی محسوب می‌شوند.

وی خواستار توجه به سیره فاطمی در حوزه‌های تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و مدیریتی شد و تأکید کرد: معارف و رفتار حضرت زهرا (س) نباید صرفاً به مناسبت‌های مذهبی محدود شود، بلکه باید در برنامه‌های فرهنگی و سبک زندگی جامعه مورد توجه قرار گیرد.

تفرقه در جهان اسلام و سکوت در برابر جنایات غزه

امام جمعه لیلان در خطبه دوم نماز جمعه، با اشاره به شرایط جهان اسلام، تفرقه میان کشورهای اسلامی و بی‌تفاوتی برخی حاکمان در برابر تحولات منطقه را مورد انتقاد قرار داد.

وی با ابراز تأسف از همراهی برخی دولت‌های اسلامی با قدرت‌های استکباری اظهار کرد: در شرایطی که امت اسلامی با مشکلات و تهدیدهای گسترده‌ای روبه‌رو است، اختلاف و چنددستگی میان کشورهای مسلمان مانع شکل‌گیری موضعی واحد در دفاع از منافع امت اسلامی شده است.

راثی با اشاره به وضعیت مردم غزه گفت: شهرهای غزه ویران شده‌اند و بیمارستان‌ها و مدارس از حملات در امان نمانده‌اند؛ کودکان و غیرنظامیان نیز در شرایط دشوار و زیر بمباران‌ها جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که واکنش برخی دولت‌های اسلامی در برابر این فجایع متناسب با ابعاد بحران نیست.

خطیب جمعه لیلان با انتقاد از سکوت و بی‌تفاوتی برخی حاکمان کشورهای اسلامی، بر ضرورت اتحاد مسلمانان و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تأکید کرد.

تأکید بر وحدت داخلی در شرایط حساس کشور

امام جمعه لیلان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و سیاست‌های دولت این کشور، شرایط کنونی را حساس توصیف کرد و گفت: تحولات سیاسی و انتخابات آمریکا نشان‌دهنده ناکامی این کشور در دستیابی به برخی اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود است.

وی با اشاره به تلاش آمریکا برای ایجاد فشارهای سیاسی و منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمنان در پی همراه کردن برخی کشورهای منطقه و دولت‌های اسلامی برای فضاسازی علیه ایران هستند و متأسفانه بعضی دولت‌ها به جای حمایت از وحدت امت اسلامی، با این رویکردها همراهی می‌کنند.

راثی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی افزود: چند ماه آینده از مقاطع حساس کشور خواهد بود و در چنین شرایطی نباید اجازه داد اختلاف و تفرقه در داخل کشور شکل بگیرد.

وی اتحاد مردم و مسئولان را از ضرورت‌های عبور از شرایط حساس دانست و بر لزوم همدلی، هوشیاری و پرهیز از اختلافات تأکید کرد.

اقتدار نیروهای مسلح؛ پاسخ ایران به تعرض دشمن قاطع خواهد بود

خطیب جمعه لیلان با اشاره به توان دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح کشور را برخوردار از آمادگی و اقتدار برای دفاع از امنیت و تمامیت سرزمینی ایران دانست.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و بدون محدودیت جغرافیایی از امنیت کشور دفاع می‌کنند و اگر دشمنان مرتکب خطایی شوند، با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهند شد.

راثی همچنین با اشاره به جایگاه رهبری در هدایت کشور، بر نقش تدبیر و اقتدار رهبر معظم انقلاب و حمایت مردم از نظام و ولایت فقیه تأکید کرد.

مطالبه رسیدگی به مشکلات شهری و زیرساختی لیلان

امام جمعه لیلان در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه به مشکلات و مطالبات مردم این شهر اشاره کرد و خواستار توجه جدی مسئولان به مسائل زیرساختی، خدمات شهری و نیازهای رفاهی منطقه شد.

وی بر ضرورت پیگیری مشکلات موجود و تلاش دستگاه‌های مسئول برای بهبود شرایط زندگی شهروندان تأکید کرد و رسیدگی به مطالبات مردم را از مسئولیت‌های مهم مدیران دانست.

راثی در پایان خطبه‌های نماز جمعه، با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج)، توفیق امت اسلامی در شناخت و عمل به آموزه‌های دینی و برقراری وحدت و همدلی میان مسلمانان را از درگاه خداوند مسئلت کرد.